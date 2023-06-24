"Власти не будут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже": главное из заявлений Дмитрия Пескова

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президент РФ Фото: REUTERS

…- Утреннее заявление президента вы слышали, но так же вы слышали и наши сообщения об утреннем телефонном разговоре между президентом Путиным и президентом Лукашенко, - с этих слов Песков начал свой почти ночной брифинг 24 июня. - Были так же и другие общения двух президентов, в том числе, то, которое состоялось буквально час тому назад. (Примерно в 22.15 мск. - А.Г.)

Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. И мы высоко ценим эту готовность.

Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко?

Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным.

Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия.

Далее. Вы знаете, что в итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшего повышения уровня напряженности.

В итоге была достигнута договоренность о том, что ЧВК «Вагнер» вернется в свои лагеря расположения.

Часть из них (речь о бойцах. - А.Г.), которая пожелает и в дальнейшем подпишет контракты с министерством обороны – (останется на службе. - А.Г.). Это касается той части, которая не приняла участие в этом вот «походе». (Действительно, были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись. Они даже запросили сопровождение ГАИ и другую помощь, в связи с тем, чтобы вернуться в свои места постоянного дислоцирования.)

Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать.

С учетом их заслуг на фронте. Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить. Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным? Уголовное дело будет прекращено в отношении него и сам он уйдет в Белоруссию. Ну, наверное, вот что я вам хотел сказать.

Вечерний разговор (Путина и Лукашенко. - А.Г.), в котором уже была зафиксирована эта договоренность.., был весьма продолжительный, откровенный, теплый и очень конструктивный.

Кроме того, уже в контексте вышесказанного я тоже хочу вам сообщить, что был телефонный разговор президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном и президент тоже весьма детально проинформировал армянского коллегу о сегодняшнем дне и о событиях сегодняшнего дня. Вот что я вам хотел в основном сказать. Я понимаю, что у вас много вопросов, не знаю, смогу ли на них ответить, но давайте попробуем. Какие еще есть вопросы?

Первый вопрос был от «Комсомольской правды»:

- Дмитрий Сергеевич, скажите, повлияет ли эта ситуация на ход СВО?

- Ни в коем случае.

СВО продолжается, наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление вооруженных сил Украины и операция будет продолжаться…

О ЧЕМ ЕЩЁ СПРОСИЛИ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ

В ходе брифинга Песков ответил и на вопросы других журналистов…

…- Пригожин уедет в Беларусь, а на какую должность и что он будет делать в Беларуси?

- Не могу ответить на этот вопрос.

- Дмитрий Сергеевич, а назывались ли какие-то еще условия и обсуждались ли, были ли какие-то договоренности ухода ЧВК «Вагнер» в свои места дислокации и отъезда Пригожина?

- Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию - это слово Президента России.

- А ждем ли мы какого-то телеобращения Путина?

- Нет. Мы вам все рассказали, все, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых сегодня или ночью обращений президента не планируется.

- А мы правильно понимаем, что Путин сегодня весь день был в Кремле и продолжает сейчас там работать?

- Да, действительно.

- Известно ли, где в настоящий момент находится Пригожин?

- Нет, мне неизвестно.

- Путин сказал, что все, кто сознательно встал на путь предательства и кто затеял вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание и ответят и перед законом, и перед нашим народом. Можете как-то прокомментировать?

- Я могу это прокомментировать. Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами и именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко и президент Путин принял соответствующее решение.

- А будут ли какие-то кадровые перестановки в Минобороны? Может быть, это было частью тех условий, которые обговаривались?

- Эти вопросы входят в исключительную прерогативу и компетентность Верховного Главнокомандующего, в соответствии с Конституцией России, поэтому эти темы вряд ли могли обсуждаться в ходе упомянутых контактов.

- А правда, что Алексей Дюмин принимал участие в переговорах тоже?

- БОльших деталей я не могу вам сообщить.

- А известно, когда будет снят режим КТО?

- КТО будет отменено в самое ближайшее время.

- А известно, сколько военных сегодня погибло?

- Я традиционно на такие вопросы отвечать не имею права. Прошу вас адресовать эти вопросы Министерству обороны.