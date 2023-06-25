Пригожин не прошел испытание славой: Какие перемены в стране ждать после мятежа «Вагнера»

Пригожин теперь вряд ли сможет занять место на российской политической арене. Фото: REUTERS

Какие перемены в стране ждать после мятежа вагенровцев, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев.

- Почему Лукашенко вызвался вести переговоры?

- Лукашенко с Пригожиным знаком, потому что вагнеровцы участвовали в событиях белорусского «майдана». Они были на стороне Лукашенко. Сейчас, когда начался этот мятеж, нужен был переговорщик. Понятно, что Путин сказал свое слово и в переговоры с каким-то Пригожиным он вступать уже не мог. Сам Пригожин требовал какую-то фигуру, которая может быть гарантией. Понятно, что с Шойгу он разговаривать не будет, с губернатором - тоже, типа это не фигура, которая может ему гарантировать будущее. А Лукашенко - хороший вариант. Безопасность по крайней мере на своей территории он может гарантировать.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев Фото: Иван ВИСЛОВ

- Пригожин больше потерял или получил?

- В сети даже проводились опросы по этому поводу - абсолютное большинство (более 50-60%) высказалось, что Пригожин теперь почти такой политический труп. Человек, который бросил своих, который не добился ни одной цели, которую поставил. Он теперь получил клеймо предателя, которого так назвал сам Путин. Он потерял свои капиталы, потерял свою армию – о каких приобретениях он тут может говорить?

- А что будет дальше у нас? Возможны ли какие-то серьезные перестановки?

- Думаю, перестановок не будет. Разве что на каком-то небольшом уровне. Но самое главное – это извлечь урок. Я бы напомнил об использовании бывших заключенных во время Великой Отечественной войны. Были штрафбаты - это единица размером с батальон. Но никогда не было дивизий. А ведь в Вагнера собрали практически две дивизии. Опыт наших дедов в Великой Отечественной войне показывает, что единица крупнее батальона из такого рода контингента - неприемлема.

- Сложилось впечатление, что власти молчали в течение всего дня. Почему?

- Вели переговоры. Думали, что все-таки человек успокоится, что он вменяемый. В той же Сирии он же не выходил из-под контроля, поэтому ему в СВО столько и доверили. Никто и подумать не мог, что он ждет своего часа, чтобы после того, как он станет героем Бахмута, он решится на такой путч и возомнит себя человеком популярнее Путина. Головокружение от успехов. Человек прошел огонь и воду, а медные трубы не прошел.