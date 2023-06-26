Душераздирающее видео: Роман Костомаров показал себя с протезами на ногах

Роман Костомаров опубликовал видеоролик о ходе реабилитации. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роман Костомаров поделился первым видео из больницы. Олимпийский чемпион показал свои ампутированные ноги в протезах. Но несмотря на все преграды и трудности фигурист уже тренируется.

Роман Костомаров показал, как проходит его реабилитация после ампутации ног. Фигурист полностью лишился стоп и голени. Конечности перевязаны бинтами.

Олимпийский чемпион на велотренажере тестируется, разрабатывает протезы. Роман обливается потом, но мужественно терпит. "Не просто это все… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь!", - написал Костомаров.

Отметим, ранее реабилитолог Константин Терновой уточнял, что сначала Костомаров будет носить простой механический протез, а потом бионический. "Сейчас надо избавиться от всех последствий инфекций в организме. Это очень долгий процесс, но современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках", - отмечал Терновой.

В свою очередь, спортивный врач Андрей Звонков рассказывал, что на подготовку к протезированию рук уйдет больше времени, чем ног. "С ногами проще, чем с руками. После протезирования первым делом Роману предстоит думать о том, как научиться ходить, научиться есть, жену обнимать, что-то в руках держать и прочее. Все-таки это не руки, а клешни, металл", - отмечал специалист.