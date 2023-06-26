«Новая эпоха» в мире могла закончиться, не начавшись по-настоящему: Кому был выгоден мятеж в России

Россия в прошедшие дни прошла буквально по лезвию бритвы Фото: REUTERS

В воскресенье вечером, когда бурные события предыдущих суток в нашей стране Запад с нескрываемым восторгом еще пытался выдать за «крах режима Путина», министерство иностранных дел Китая заявило, что происходящее - внутреннее дело России. И сделало принципиальное уточнение: «Как дружественный сосед России и стратегический партнер по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает Россию». Ключевые слова здесь: «стратегический партнер в новую эпоху». Попробуем разобраться, что это значит.

«Новая эпоха» - это, сомнений нет, отсыл к словам Си Цзиньпина в Москве в марте при расставании с Путиным: «Грядут перемены, которых не было 100 лет… И мы вместе продвигаем эти перемены. Пожалуйста, береги себя, дорогой друг». Они же и о том, почему Россия для Китая - «стратегический партнер». Теперь представим, что пригожинский «марш справедливости», однозначно названный президентом России мятежом, не закончился бы так быстро с известным результатом и страну бы «затрясло». Включая возможные последствия на фронтах СВО и, без сомнения, самые решительные действия Запада, чтобы усугубить внутреннюю усобицу в России. Это была бы реальная и прямая угроза «новой эпохе».

Буквально за несколько дней до прошедших событий Египет, Пакистан и Бангладеш подали официальные заявки на прием в БРИКС. А президент Сербии Вучич, все еще ведущий свою страну в Евросоюз, признал, что следующее поколение сербов будет выбирать между ЕС и БРИКС. На предстоящем в августе саммите БРИКС в ЮАР в это объединение должны принять свыше десятка новых членов. То есть реальная альтернатива коллективному Западу, пытающемуся сохранить свое неоколониальное господство в мире, должна оформиться буквально вот-вот. И вдруг - «подсечка». Дестабилизированная Россия, если бы ЧВК хоть как-то преуспела в политике, вряд ли смогла сохранить свою роль «зачинщика» и лидера антизападного альянса. Если твоя страна сама неустроенна, как ты можешь кого-то призывать создать новый глобальный мир?

Многие сходятся в определении: Россия в прошедшие дни прошла буквально по лезвию бритвы. Можно взглянуть и шире: на кону был новый мир, или, как выразился китайский МИД, «новая эпоха».

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