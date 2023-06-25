На Украине боятся, что мятеж — лишь повод перевести «Вагнер» в Белоруссию

Владимир Путин гарантировал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину возможность уехать в Беларусь Фото: REUTERS

Владимир Путин гарантировал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, с которым вел переговоры Александр Лукашенко, возможность уехать в Беларусь. О том, почему это стало возможным и об уроках, которые надо извлечь из последних событий, мы говорили с председателем правления белорусского общества «Знание» Вадимом Гигиным.

ПОЧЕМУ МИНСК

- Как в Беларуси восприняли то, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приедет в вашу страну?

- В Беларуси очень переживали за ту ситуацию, которая разворачивалась на днях. Были заявления наших основных политических сил, и Совбеза республики. И Президент провел совещание с силовиками. Были приведены в состояние повышенной готовности наши внутренние войска.

- Это внутри-политическая часть.

- Вторая - переговорная. Глава белорусского государства сразу включился в разрешение кризиса.

- Почему это оказалось эффективным?

- Сработал ряд факторов. И авторитет Александра Лукашенко, и то, что широко известно доверие, которым он пользуется со стороны Владимира Путина, и то, что Лукашенко лично знаком с Евгением Пригожиным.

- А третье?

- Когда постепенно детали переговоров раскрывались, а я думаю, что они до конца не раскрыты, о них знают только лидеры двух стран, и, наверное, Пригожин, так вот, когда узнали, что Пригожин едет к нам, то возник разный спектр мнений.

- Какие преобладали?

- Патриотические силы в Беларуси восприняли это спокойно, адекватно, с интересом определенным.

- В каком статусе ЧВК «Вагнер» окажется на территории Беларуси?

- Уже есть со стороны киевского режима инсинуации, что чуть ли не специально это все устроили, чтобы «Вагнер» привезти на территорию Беларуси.

- Так себе версия.

- Насколько мы знаем, «музыканты» выдвинулись в свои полевые лагеря. Речь идет пока о самом Пригожине. Кто еще с ним и в каком количестве приедет, давайте не додумывать – это будут спекуляции. Планы, думаю, будут постепенно раскрываться. Это оправдано, учитывая и политическую обстановку, и военное противостояние. Что касается наших рубежей – южных, западных и северо-западных – то есть, украинские, польские и литовские границы, наиболее напряженные, - там достаточные меры предприняты.

- Погранвойск хватает?

- Они находятся в повышенной боеготовности. Там и батальонно- тактические группы, и силы спецопераций, и наши мехбригад туда выдвинуты. Мы создаем дополнительное южное оперативное командование. Создан и зенитно-ракетный полк еще один.

- Меры достаточные?

- Вполне. И то, что нам удается уже почти полтора года сохранять неприкосновенность наших рубежей, о многом говорит.

КРИКИ ИЗ КИЕВА

- То есть киевские теории заговора об акции по обеспечению «Вагнерам» возможности перейти на территорию Беларуси — чушь?

- В этом необходимости нет. Главное было – разрешить кризис. И так получилось, что Александр Лукашенко, республика Беларусь оказались тем важнейшим фактором, который позволял обеспечить данные гарантии.

- Помимо реакции со стороны Украины — была ли реакции со стороны Польши?

- Мы видели их реакцию, когда кризис начался – Дуда приказал привести вооруженные силы в состояние повышенной готовности, они проводили совещание, затем началась ёрническая реакция. А когда кризис разрешился так, как они не ожидали, то они оказались в растерянности. Я бы ее сравнил с ощущениями после первых дней украинского контрнаступа, когда стало ясно, что темпы и динамика далеки от ожидаемых.

- Они ждали крупный кризис?

- Да, начала гражданской войны – но не вышло. Результаты оказались обратны ожидаемым. И реакция вероятна истеричная.

УЕХАВШИЕ В ШОКЕ

- Уехавшие в 2020-м из Беларуси говорили, что не получилось в Минске в 2020-м, получится в Москве в 2023-м ...

- От их феерии до фиаско несколько часов прошло. Они засветили все планы, которые скрывали. Создали ситуативный штаб, обратились к белорусским силовикам и народу. Показали все свои основные фигуры, «денонсировали» союзный договор с Россией. Сделали весь набор глупостей.

- И к чему это привело?

- Они потерпели очередное политическое поражение.

- А завтра скажут, что «на самом деле так и думали»?

- Нет, это фальстарт, каким был и август 2020 года, когда они недооценили прочность белорусской системы политической, целый ряд ресурсов, которые у нас были, и они были задействованы. Прежде всего, общественно-политических.

- Дело не только в силовиках?

- Не только. И то же самое они сделали сейчас — фальстарт.. Авторитет белорусского президента только укрепился, Союзное государство стало только прочнее.

- На территории республики Беларусь частных военных компаний нет?

- Да, и это достаточно серьезная проблема, которая обсуждается в экспертном сообществе - и в политическом, и в юридическом. Пока мы шли другим путем - это создание народного ополчения, создание батальонов резервистов. Накануне и во время субботних событий проходили учения. При бригадах внутренних войск созданы батальоны из отслуживших и офицеров, и рядовых, тем, кому 45-50 лет, кто готов взять в руки оружие, если что. Белорусский путь – он такой...

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