Полина Гагарина избавилась от груди восьмого размера

Полина Гагарина приложила немало усилий, чтобы выглядеть стройной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глядя на хрупкую и воздушную Полину Гагарину сложно представить, что певица несколько лет назад весила под 100 кг, а ее грудь раздавалась до восьмого размера. На днях в откровенном интервью артистка рассказала, что с ней произошло.

Полина Гагарина приложила немало усилий, чтобы выглядеть стройной. Точенная фигура звезды - каждодневный труд и изнурительные тренировки. "Каторжный труд, питание, сон и тренировки", - говорит исполнительница.

При этом 36-летняя артистка склонна к полноте. Ей постоянно приходится бороться с лишним весом. Полина воспитывает 15-летнего сына Андрея от актера Петра Кислова и 6-летнюю Мию от фотографа Дмитрия Исхакова.

"Я два раза была беременна, два раза поправлялась на 30 килограммов. И два раза я их скидывала. Вот эта грудь «минус ноль» раздавалась до восьмого размера. Я вообще не понимала, что больше, - живот или грудь", - откровенничала Полина в "Шоу Воли" на ТНТ.

Сейчас звезда весит меньше 50 кг. Некоторые поклонники высказывают недовольство по поводу отсутствия у нее округлых форм.

"Простите все, у кого пышная и большая грудь… Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая. Я доска - и мне это очень нравится!" - парировала Гагарина.