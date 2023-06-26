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Звезды26 июня 2023 15:30

Полина Гагарина избавилась от груди восьмого размера

Певица раскрыла правду
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Полина Гагарина приложила немало усилий, чтобы выглядеть стройной

Полина Гагарина приложила немало усилий, чтобы выглядеть стройной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глядя на хрупкую и воздушную Полину Гагарину сложно представить, что певица несколько лет назад весила под 100 кг, а ее грудь раздавалась до восьмого размера. На днях в откровенном интервью артистка рассказала, что с ней произошло.

Полина Гагарина приложила немало усилий, чтобы выглядеть стройной. Точенная фигура звезды - каждодневный труд и изнурительные тренировки. "Каторжный труд, питание, сон и тренировки", - говорит исполнительница.

При этом 36-летняя артистка склонна к полноте. Ей постоянно приходится бороться с лишним весом. Полина воспитывает 15-летнего сына Андрея от актера Петра Кислова и 6-летнюю Мию от фотографа Дмитрия Исхакова.

"Я два раза была беременна, два раза поправлялась на 30 килограммов. И два раза я их скидывала. Вот эта грудь «минус ноль» раздавалась до восьмого размера. Я вообще не понимала, что больше, - живот или грудь", - откровенничала Полина в "Шоу Воли" на ТНТ.

Сейчас звезда весит меньше 50 кг. Некоторые поклонники высказывают недовольство по поводу отсутствия у нее округлых форм.

"Простите все, у кого пышная и большая грудь… Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая. Я доска - и мне это очень нравится!" - парировала Гагарина.

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