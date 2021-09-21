Брошенный муж нанес удар по Полине Гагариной

Полина Гагарина и ее бывший муж Дмитрий Исхаков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Исхаков подал в суд на Полину Гагарину. Фотограф требует установить порядок его общения с детьми. Причем речь идет не только о его дочери от певицы, но и пасынка. Как известно, вокалистка родила Андрея от первого мужа Петра Кислова.

Полина Гагарина тихо и без скандалов развелась с Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. Однако спустя несколько месяцев после разрыва отношения между певицей и ее вторым мужем накалились до предела. Фотограф нанес по бывшей избраннице удар.

Недавно он отправился в суд и подал иск. Исхаков намерен добиться беспрепятственного общения с детьми - Мией и Андреем, передает "СтарХит". Фотограф воспитывал мальчика как родного.

Полина хранит гробовое молчание о происходящем, тогда как Дмитрий после развода заливается соловьем. Он не раз признавался, что его отношения с бывшей остаются сложными.

А недавно мужчина внезапно пожаловался: "Мне в самом страшном сне никогда бы не приснилось, что придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь".

Сама Гагарина уверяла, что "никогда не будет препятствовать свиданиям отца с ребенком". Дмитрий, комментируя разрыв с любимой, объяснял причины.

"Думаю, нас сильно подкосил период, когда мы в течение нескольких месяцев по два раза в неделю летали в Китай: там Полина принимала участие в одном проекте. Это было очень тяжело. По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день - обратно. Мы держались вместе. Это было важно. В тот период в Китае было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом. Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался", - делился Исхаков.