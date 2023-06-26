Полуживые выползают на берег, а в глазах - слезы: Сотни морских котиков и дельфинов в муках гибнут на пляжах в США

Полуживые морские млекопитающие выходят на берег, бьются в конвульсиях, погибают на глазах Фото: соцсети

Спасатели в Калифорнии сбились с ног: информация о все новых и новых погибающих морских животных, выбросившихся на берег, поступает ежечасно. Уже зафиксирована гибель более 1000 особей. Виной — токсические водоросли. Те самые «красные приливы», от которых на Камчатке в 2020 погибла огромная популяция донных животных.

Жители Калифорнии бьют тревогу - на знаменитых пляжах валяются трупы морских котиков, львов и дельфинов. Полуживые морские млекопитающие выходят на берег, бьются в конвульсиях, погибают на глазах.

«На пляже Санта Моники лежит уже несколько дней, Выглядит не важно, еле шевелится. Из глаз льются слезы. Может быть кто-нибудь знает, куда можно сообщить?». Это объявление в группе русских, живущих в Лос-Анджелесе, дополнено жутким фото умирающего животного. И таких сейчас очень много в соцсетях.

- Я пришла в субботу вечером на пляж, а там морской котик, - рассказывает Екатерина, живущая в США вот уже несколько лет. - Я тут же побежала к спасателям, потому что знаю, это совершенно не типичное поведение для котиков. Оказалось, я не первая с подобным столкнулась. Последние несколько дней по всему побережью видят полуживых млекопитающих. И не только котиков, но и дельфинов. Спасатели говорят, что это одно из самых страшных массовых отравлений, которые они когда-либо видели. При этом, что удивительно, многие люди не понимают, что животные в беде. Радостно их снимают, пытаются погладить. Но этого делать категорически же нельзя!

Как уже предположила калифорнийская научная общественность, вина отравлений — нейротиксины, вырабатываемые микроводрослями Pseudonitzschia. Они сейчас цветут в прибрежных водах. Токсин попадает в пищевую цепь и вызывает заболевание морских млекопитающих, когда они поедают добычу. Подобное явление с гибелью животных и беспозвоночных из-за водорослей ученые прозвали «красные приливы».

ТРИ ГОДА НАЗАД НА КАМЧАТКЕ

Подобное случилось в октябре 2020 на российском побережье Тихого океана на Камчатке. За одну ночь на песок выкинуло сотни тысяч крабов, морских ежей, осьминогов и других обитателей на морского дна. А еще серферы жаловались на отравления и резь в глазах после тренировок в океане. Но ни сивучи (морские львы), ни морские котики, ни дельфины не пострадали, слава Богу.

Тогда шум поднялся на весь мир. К месту экологического происшествия приехали, кажется, все кто только мог — экологи, ученые... Благодаря резонансу, исследования были организованы на всех уровнях и очень тщательные.

Прямо в здании администрации Камчатского края был организован штаб, где заседали ученые со всей России. А еще чиновники, депутаты и просто неравнодушные. Экспедицию организовал и Кроноцкий государственный биосферный заповедник — на научно-исследовательском судне сотрудники отправились изучать состояние Тихого океана. Отдельно исследовали труднодоступные места вулканологи, экологи, зоозащитники, журналисты, общественники. Все! Одних только проб воды и грунта разными организациями было сделано больше 1000. А депутат ГД от Камчатки Ирина Яровая лично привезла в Москву 250 килограмм земли и воды, раздав их потом по разным лабораториям.

Жители Калифорнии бьют тревогу Фото: Соцсети

В результате причины гибели донных животных были изучены от и до. Научная общественность единогласно приняла решение, что всему виной так называемые «красные приливы». Цветение микроводорослей, вырабатываемых опасные нейротоксины. Колонии этих водорослей всегда жили в океане, но в связи с глобальным потеплением, эти цветения стали носить более агрессивный и затяжной характер. А осень 2020 на Камчатке выдалась аномальной теплой, температура воздуха и воды значительно превысили обычные показатели. И вот, нейротоксины превысили все допустимые пределы — в результате случилась гибель донных животных.

ЛЮДИ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ НА СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В КАЛИФОРНИИ

Что именно сейчас произошло на другом берегу Тихого океана — у берегов Калифорнии - пока доподлинно не ясно, потому что никаких масштабных научных исследований еще не проводилось. Хотя погибают там не просто морские ежи, а крупные морские млекопитающие. И по разным оценкам, уже больше 1000 особей. Нейротоксин, убивающий морских млекопитающих, для людей не опасен, если не употреблять в пищу зараженные морепродукты. Поэтому Департамент общественного здравоохранения Калифорнии уже несколько раз останавливал рыбные промыслы. На прошлой неделе чиновники предостерегли население от употребления мидий, моллюсков и гребешков, добытых в округах Санта-Барбары. Однако, никакой паники и обсуждений в СМИ НЕТ. Молчит и Greenpeace*. Хотя публикации на эту тему и мелькают, и они пугающие.

Что именно сейчас произошло на другом берегу Тихого океана — у берегов Калифорнии - пока доподлинно не ясно Фото: соцсети

- Я устала. Я истощена, — пожаловалась журналистам «Нью-Йорк таймс» госпожа Мишель Берман Ковалевски, основатель и директор некоммерческой Группы по изучению китообразных, расположенной в Санта-Барбаре. - Я ничего подобного не видела за все 20 лет работы. Однако, надо смотреть на происходящее и с точки зрения науки, важно собрать как можно больше знаний.

- Мы уже получили более 1000 сообщений об отравленных морских львах и дельфинах, - заявила соучредитель и коммерческий директор Институт морской и дикой природы Рут Довер. - Мы делаем все возможное, чтобы не отставать от высоких темпов и помогать животным.

Животных можно спасти, пролечив и поместив на время вредоносного цветения в искусственные водоемы. Но дело в том, что в США спасением морских млекопитающих по большей части занимаются волонтерские организации. Например, эти два вышеназванных института - тоже частные. Правительство перечисляет им совершенно небольшие деньги. А масштаб экологической катастрофы уже огромен. И когда кончится это жуткое цветение, не ясно.

- Поэтому сейчас в такой кризисной ситуации, когда счет больных котиков и дельфинов идет на сотки, финансовая поддержка очень необходима, - объясняет Катя и мне, и своим подписчикам в соцсетях. Девушка активно взялась помогать и физически — все дни проводит на пляже, отправляя все новых морских животных на лечение, и финансово — собирая средства. - Уже подключились и мои русские друзья, скидывают деньги мне на российские карты, а я перевожу их в США и перечисляю на спасение морских котиков. Что еще можно сделать, я не знаю… сердце кровью обливается, когда видишь, как погибают эти малыши.

*Организация, признанная нежелательной в РФ.