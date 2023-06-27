Путин никогда не делает ожидаемых от него ходов: главный вывод после выступления президента России 26 июня 2023 года

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В речи президента возможно, разочарованы те, кто не услышал никаких кадровых перестановок. Но это было подведение итогов.

О судьбе группы «Вагнер» он сказал: кто желают, те могут подписать контракт с министерством обороны, кто не желает - могут пойти либо к своим семьям, либо в Белоруссию. То есть, очевидно, преследовать за все события с 23 на 24 никто никого не будет. Грубо говоря, им объявлена амнистия.

Что касается кадровых решений, я за 10 минут до выступления написал у себя в телеграме, что Путин никогда не делает ожидаемых от него ходов. По крайней мере, в момент ожидания. В 2015 году мы сидели в Дамаске, а Путин выступал на Генассамблее ООН и тогда все ждали, что он объявит начало нашей операции в Сирии (мы-то уже знали, что наши самолеты стоят на аэродроме Хмеймим). Но он ни слова не сказал, что мы объявляем «специальную военную операцию» в Сирии. В итоге боевые действия с участием Российской Федерации начались там спустя неделю после уже другого его объявления, которого никто не ждал. Поэтому сегодня не стоило ждать каких-то решений, даже кадровых. Возможно, они последуют позже или будут поданы в другом ключе.

В то же время Путин еще раз расставил все точки над и. Показал, кто есть кто. И мне сейчас интересно посмотреть на людей, кто обвиняют военкоров, которые, дескать, назвали участников мятежа предателями. Мне подписчики в Телеграме говорили «я в тебе разочаровался», «ты дискредитировал вагнеровцев», «ты назвал их предателями». Я Президент назвал это мятежом, президент назвал это предательством. В президенте вы тоже разочаровались? Они говорят – нет.

И сегодня президент не побоялся повторить эту сентенцию, несмотря на то, что он прекрасно понимает - небольшой процент сочувствующих этим людям есть. И он еще раз подчеркнул, что рядовые участники всего этого действия могут спокойно продолжить свою жизнь - в структурах министерства обороны, либо просто поехать домой.

Что касается вопроса, почему допустили, чтобы колонна остановилась в 200 километрах от Москвы… У меня на это ответа нет. Но президент сказал, что было дано время, чтобы люди, которые шли в этой колонне, одумались. И я допускаю, что какой-то процент бойцов и командиров в итоге, когда начала разворачиваться артиллерия в 200 километрах от Москвы, сказали: «Вы чего творите, мы на это не подписывались, мы думали, что это некий перформанс, попугать или что-то еще - показать свою силу, а стрелять и воевать со своими мы не хотим».

Я думаю, что здесь Пригожин немножко просчитался и с уровнем поддержки среди населения, и с уровнем решимости на братоубийственную гражданскую войну среди своих подчиненных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один день мятежа: Кто на самом деле спас Россию и остановил колонны Пригожина

Почему события субботы не ослабили, а только укрепили нашу страну (подробнее)

Пригожин принял предложение Лукашенко: ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны и уходит

Переговоры Лукашенко и Пригожина длились в течение всего дня 24 июня (подробнее)