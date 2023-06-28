Сбежавший из России Семен Слепаков* публично унижается в Израиле

Минюст РФ включил Семена Слепакова в список физлиц-иноагентов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семен Слепаков* за копейки работает за границей, куда он сбежал в 2022 году. 43-летний экс-резидент Comedy Club живет в Израиле, но его дела там идут, мягко говоря, не очень хорошо. Потому артист вынужден идти на унижения ради заработков.

Семен Слепаков публично умоляет публику на его концерты. Зрители не покупает билеты на его концерты. Ради лишней копеечки бывший резидент Comedy Club готов на все. На новой афише он запечатлен с лапшой быстрого приготовления, как бы намекая на свое незавидное положение.

"Вражеской Европы дорогие жители! Песенки про ... услышать не хотите ли? В мире все ..., смысл бабло копить? Встречи нашей новой может и не быть! Так что не жалейте евров на билет, что-нибудь продайте, если денег нет", - призывает Слепаков.

Впрочем, это не помогает ему разжалобить публику. Судя по информации на официальном сайте юмориста, билеты на его выступления распродаются крайне вяло. А ведь и стоят они не так много - меньше сотни евро за места у сцены.

Помимо прочего Слепаков то и дело вынужден нелестно высказываться о России и россиянах на своих концертах. По мнению некоторых граждан, за резкие слова ему платят заинтересованные лица из-за океана.

При этом финансовые дела шоумена все равно идут плохо. Комик даже выставил на продажу элитные апартаменты в Москве. Вот только шансов сбыть дорогостоящее жилье с рук у него не получается.

Работ за копейки, если сравнивать с миллионными гонорарами в России, пагубно сказалась и на внешнем виде Слепакова. Артист заметно сдал и перестал следить за собой.

*Минюст РФ включил Семена Слепакова в список физлиц-иноагентов