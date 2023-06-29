В России на 60% снизилась смертность «от старости»: что означает этот феномен

Хорошая новость в том, что, судя по статистике, в нашей стране снизилась смертность от многих причин Фото: Shutterstock

Обнадеживающие и вместе с тем удивительные демографические данные обнародовал Росстат. Ведомство опубликовало бюллетень «Естественное движение населения Российской Федерации» за 2022 год.

Хорошая новость в том, что, судя по статистике, в нашей стране снизилась смертность от многих причин. Так, в 2022-м ушли из жизни из-за болезней системы кровообращения на 11% меньше людей, чем в 2021-м. От заболеваний органов дыхания погибло на 29% меньше, от болезней нервной системы - на 12,5% меньше. Но самый поразительный показатель - сокращение смертности «от старости»: аж на 60,2% по сравнению с 2021 годом.

На первый взгляд, это выглядит странным. Ведь пандемия ковида особенно сильно ударила и по пожилым людям, и по сердечникам, и по другим хроническим больным. Врачи много говорят об опасных отложенных последствиях, многих мучает постковид. И на этом фоне смертность вдруг сокращается - за счет чего? И что это вообще за феномен - прекращение жизни «по старости»? У большинства людей преклонного возраста букет хронических заболеваний, почему именно их не указывают в числе причин? Об этом, а также о прогнозах изменения продолжительности жизни россиян мы поговорили с геронтологом, профессором кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. Юрием Коневым.

КТО УХОДИТ ИЗ ЖИЗНИ ОТ СТАРОСТИ?

- Юрий Владимирович, по данным Росстата в 2021 году «от старости» умерли 90 629 человек. В 2022-м — 36 068, то есть на 60% меньше. Первым делом возникает вопрос: какие случаи попадают в такую категорию?

- Большинство людей преклонного возраста на самом деле умирают из-за тех или иных заболеваний. Но бывает так, что диагноза нет, а есть яркие признаки старения: одряхление, старческая астения (упадок сил и снижение функций многих систем организма). При этом у человека, скорее всего, имеются хронические заболевания, однако на момент смерти не наблюдается обострения, они как бы держатся в узде. Поэтому причиной ухода из жизни указывается не болезнь, а именно старость.

Однако на практике так бывает весьма редко, отмечает геронтолог. В то же время не секрет, что порой на смерть «по старости» списывают случаи, когда обострения той или иной болезни не то что нет, а его просто не обнаружили. То есть, по сути, зачастую речь идет о неустановленных диагнозах. Поэтому считается, что чем выше в стране смертность по старости, тем хуже обстоит дело с выяснением реальных причин ухода из жизни, поясняют эксперты-демографы. Выходит, снижение такого показателя в России можно рассматривать как повышение качества статистических данных. Но не только.

«ФЕНОМЕН ЖАТВЫ»

- Судя по цифрам Росстата, мы сейчас наблюдаем феномен так называемого компенсационного снижения смертности (также он известен как «феномен жатвы». - Ред.), - говорит профессор Конев. - Подобная ситуация была в московском регионе в 2010-м году, когда стояла аномальная жара. Тогда из-за духоты и задымления летом резко поднялась смертность. А потом осенью и зимой она сильно снизилась. Потому что в жару преждевременно умерли больные и пожилые люди, которые при нормальной погоде и без пожаров ушли бы из жизни позднее.

Точно так же в 2021-м в разгар эпидемии коронавируса умерло много пациентов с заболеваниями сердца, преклонного возраста. Часть таких людей и без ковида, к сожалению, прожили бы не очень долго и скончались в течение нескольких следующих лет. Но, поскольку страшная «жатва» унесла их жизни раньше, то в 2022-м смертность оказалась ниже. Возможно, этот эффект сохранится и в 2023-м.

От редакции: с другой стороны, люди с сердечно-сосудистыми и многими другими хроническими заболеваниями, выжившие после коронавирусной инфекции, получили опасный удар по здоровью. И это может стать причиной дополнительной отложенной смертности в дальнейшем, считают специалисты.

САМЫЕ СМЕРТОНОСНЫЕ БОЛЕЗНИ

Среди причин смерти с большим отрывом лидируют болезни сердца и сосудов. В прошлом году они унесли жизни 831 557 человек, что составило 43,8% от общего числа умерших. На втором месте - рак, 276 929 летальных случаев, или 14,6% от общего числа умерших.

- Юрий Владимирович, из-за чего такая высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний?

- Так во всем мире, не только у нас. На мой взгляд, главная причина в том, что люди, сами пациенты игнорируют назначенное лечение. Или просто не доходят до врача, живут с не диагностированной гипертонией, пока не догуляются до инфаркта или инсульта. Не хотят принимать статины для снижения холестерина.

Известно, что в старших возрастных группах гипертонией страдают больше половины людей, а эффективно лечатся 15-20%, приводит пример профессор Конев.

- Препараты от гипертонии, атеросклероза и других патологий, которые приводят к инфарктам и инсультам, нужно принимать непрерывно и пожизненно, - поясняет врач. - А наши люди как рассуждают? Полегчало, давление и холестерин нормализовались - зачем мне пить лекарства? Вот когда будет следующий скачок, тогда и стану опять принимать. При этом каждый такой скачок приближает сердечно-сосудистую катастрофу.

ГДЕ В МИРЕ УДАЛОСЬ ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ?

- Если взять США, то там средняя ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ - это профессиональный термин, который используют демографы. - Ред.) уже 4-й год падает. Они опустились на 31-е место, - рассказывает Юрий Конев. - Кстати, на 30-м месте Куба, где и близко нет таких денег в здравоохранении, как в Америке.

- А кто сейчас в лидерах по продолжительности жизни? И как им удалось справиться с главной причиной преждевременной смертности - сердечно-сосудистыми болезнями?

- Япония, Швеция, Швейцария. Страны, где население более организованное, дисциплинированное. Они вовремя проходят медосмотры и соблюдают рекомендации врачей. А еще в этих странах больше спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие хронических стрессов играет огромную роль в снижении заболеваемости и смертности от болезней сердца.

Плюс в государствах с наибольшей продолжительностью жизни самый низкий уровень ожирения. Лишний вес вносит большой вклад в развитие хронических заболеваний и повышает риск летальных исходов.

ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ

- После мощного падения в 90-е годы прошлого века продолжительность жизни в нашей стране растет. Достаточно медленно, постепенно, но этот процесс будет продолжаться и дальше, - прогнозирует Юрий Конев. - Развиваются медицинские технологии. Их вклад в долголетие составляет порядка 15-20%. Еще около 20-25% зависит от генетики. А все остальное - образ жизни. Тот самый пресловутый ЗОЖ. Мы видим, что сокращается курение, которое провоцирует инфаркты, инсульты и рак. Люди мало-помалу начинают активнее заниматься спортом, уделять внимание рациональному питанию. Овощи и фрукты большинству граждан сейчас доступны круглый год. Фастфуд, конечно, сильно подрывает оптимистичную картину. Но и среди «быстрой еды» появляются ростки здорового питания.

А вот с чем у нас реально проблемы, так это здоровый сон. Увы, большинство людей недосыпают, и это серьезно сокращает жизнь, отмечает профессор Конев.

НАГЛЯДНО

Из-за чего чаще всего умирают россияне*

- Болезни системы кровообращения: 831 557 человек, или 43,8% общего числа умерших.

- Злокачественные новообразования: 276 929 человек, или 14,6%.

- «Внешние причины смерти» (отравления алкоголем, ДТП, убийства): 146 040 человек, или 7,7%.

- COVID-19: 139 289, или 7,3%.

- Болезни нервной системы: 107 790 человек, или 5,7%.

* По данным Росстата за 2022 год.

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