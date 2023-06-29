Инопланетяне давно с нами: астрофизик из Гарварда обнаружил обломки инопланетного зонда на дне Тихого океана

Сфера из другой звездной системы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что упало – не пропало

- Невероятная прочность материала останков объекта дает основание утверждать, что он был создан внеземной технологической цивилизацией и в условиях, сильно отличающихся от тех, которые характерны для Солнечной системы, — заявил известный астрофизик профессор Абрахам (Ави) Лёб (Professor Abraham Loeb) из Гарварда (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics), член президентского совета по науке и технологиям США, комментируя свое удивительное открытие. – Обнаруженный материал прочнее любого другого материала космического происхождения, из числа тех, которые имеются в каталоге NASA.

Напомню, речь идет о загадочном объекте, который вошел в атмосферу Земли 8 января 2014 года и в тот же день упал в Тихий океан недалеко от Папуа-Новой Гвинеи.

Лёб и его коллега Амир Сираж (Amir Siraj) проанализировали траекторию космического гостя и определили, что тот двигался со скоростью более 60 километров в секунду (216 000 километров в час). То есть, гораздо быстрее любых метеоритов и астероидов, циркулирующих по Солнечной системе. Из чего исследователи и сделали вывод, что объект прилетел из другой звездной системы. Свои доводы они изложили в статье, которую направили в журнал The Astrophysical Journal Letters. Но статья так и не была опубликована. Вмешалось Космическое командование США (United States Space Command - USSC), которое, как выяснилось, сразу же засекретило информацию, касавшуюся пролета объекта. Якобы причина была в том, что ученые использовали данные со спутника-шпиона Министерства обороны и со станций слежения за объектами, входящими в атмосферу Земли. С их помощью военные контролируют перемещения баллистических ракет и распознают ядерные взрывы. Обнародование данных раскрыло бы возможности системы.

Но что-то вдруг изменилось. И в начале апреля 2022 года генерал-лейтенант Джон Шо (Lt. Gen. John E. Shaw), заместитель командующего USSC, вдруг проинформировал NASA. В специальном меморандуме он признал, что Лёб и Сираж в свое время правильно определили скорость объекта. И что она – столь высокая - вместе с гиперболический траекторией объекта неоспоримо свидетельствуют о том, что тот не местный, а межзвездный.

Нашли, как и обещали

Объект, упавший в Тихий океан 8 января 2014 года, получил официальное обозначение CNEOS 2014-01-08. Или проще IM1. Размер имел не более метра, весил примерно полтонны.

Лёб и самые активные его сторонники, которые объединились в проект «Галилей» (Galileo Project), настойчиво убеждали, что этот самый IM1 никакой не метеорит, а потерпевший аварию автоматический зонд инопланетян. Планировали отплыть в экспедицию на поиски обломков, собирали на неё деньги. Собрали, в итоге, внушительную сумму в 1,5 миллионов долларов. И, похоже, не зря.

Магнитные салазки, которыми тралили дно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ученые вышли из островного городка Лоренгау (Lorengau) на борту «Серебряной звезды» (Silver Star), предварительно определив зону поиска - участок размером 10 на 10 километров, не столь уж большой, чтобы не рассчитывать на успех. И к сегодняшнему дню отыскали 50 фрагментов – в основном маленьких металлических сфер. Шарики удалось поднять магнитом, протралив им дно вдоль наиболее вероятной траектории движения инопланетного зонда. Предварительный анализ (рентгенофлуоресцентная спектроскопия) показал, что металл представляет собой невероятно твердое железо.

Более тщательные исследования впереди по возвращению из экспедиции.

В любом случае, чем бы, в итоге, не оказался объект – метеоритом или зондом – ученые впервые добыли материал, который прибыл из другой звездной системы.

Профессор Лёб с одним из поднятых обломков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Инопланетяне? Они давно уже тут.

Абрахам Лёб снискал всемирную известность, доказывая, что Оумуамуа – гигантский цилиндр длиной 400 метров, замеченный в Солнечной системе в 2017 году, это инопланетный космический корабль.

Профессор и Шон Киркпатрик (Dr Sean M. Kirkpatrick), директор AARO - Управления по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office), недавно созданного при американском военном ведомстве для выяснения природы НЛО, подготовили обширный доклад с доказательствами того, что Оумуамуа, был кораблем-маткой - из числа тех, которые выпускают разведывательные автоматические зонды для исследования Земли и других планет Солнечной системы. Зондов несколько десятков, а то и сотен. Объект, рассыпавший железные шарики по дну Тихого океана, был как раз одним из них.