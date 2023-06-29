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29 июня 2023 14:37

Военный феномен: Российский танк Т-80 сделал самый дальнобойный снайперский выстрел в истории

Танковый эксперт Мураховский объяснил уничтожение БМП Bradley с 9,5 км хорошей работой наводчиков
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Впервые за время специальной военной операции танк точным попаданием уничтожил врага на расстоянии 9,5 километра

Впервые за время специальной военной операции танк точным попаданием уничтожил врага на расстоянии 9,5 километра

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенсация! Такого даже в танковом биатлоне не увидишь!

Впервые за время специальной военной операции (а может и вообще в мировой истории) танк точным попаданием уничтожил врага на расстоянии 9,5 километра.

Автор сенсации - российский Т-80, жертва - американская БМП «Bradley».

Тут не то, что простой, не служивший армии обыватель, но даже и иной танкист засомневается: да такого не может быть! Тем более, что наш Т-80 стрелял с закрытой позиции - наблюдать противника в прицел не было никакой возможности.

Но нет. Все было именно так, рассказал нашим военкорам лично командир того самого Т-80БВМ:

- Бронемашина противника находилась на дистанции, составляющей порядка 9,5 км. Ее нельзя было увидеть ни в бинокль, ни в прицел. Кругом холмы, леса. И все же цель была успешно поражена. После попадания БМП загорелась и взорвалась вместе с боеприпасом. Точность попадания с дальних дистанций обусловлена корректировкой беспилотника.

Так вот оно что! В последнем предложении и кроется вся загадка. Танкисты стреляли по наводке с беспилотника.

- Именно дрон в таких случаях помогает экипажу точно прицелиться, - сказал корреспонденту KP.RU известный танковый эксперт полковник в отставке Виктор Мураховский. - Он выдает все необходимые координаты цели. Но большую роль играет и мастерство самого экипажа. Ведь без этого какой бы успешной ни была корректировка с воздуха, поразить бронированную цель с такого расстояния невозможно.

Стоит отметить, что снаряд влетел «Брэдли» прямо в корпус - ни метра ни вправо, ни влево. Высший класс мастерства. Это я вам как танкист говорю!

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