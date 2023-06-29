Военный феномен: Российский танк Т-80 сделал самый дальнобойный снайперский выстрел в истории

Впервые за время специальной военной операции танк точным попаданием уничтожил врага на расстоянии 9,5 километра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенсация! Такого даже в танковом биатлоне не увидишь!

Впервые за время специальной военной операции (а может и вообще в мировой истории) танк точным попаданием уничтожил врага на расстоянии 9,5 километра.

Автор сенсации - российский Т-80, жертва - американская БМП «Bradley».

Тут не то, что простой, не служивший армии обыватель, но даже и иной танкист засомневается: да такого не может быть! Тем более, что наш Т-80 стрелял с закрытой позиции - наблюдать противника в прицел не было никакой возможности.

Но нет. Все было именно так, рассказал нашим военкорам лично командир того самого Т-80БВМ:

- Бронемашина противника находилась на дистанции, составляющей порядка 9,5 км. Ее нельзя было увидеть ни в бинокль, ни в прицел. Кругом холмы, леса. И все же цель была успешно поражена. После попадания БМП загорелась и взорвалась вместе с боеприпасом. Точность попадания с дальних дистанций обусловлена корректировкой беспилотника.

Так вот оно что! В последнем предложении и кроется вся загадка. Танкисты стреляли по наводке с беспилотника.

- Именно дрон в таких случаях помогает экипажу точно прицелиться, - сказал корреспонденту KP.RU известный танковый эксперт полковник в отставке Виктор Мураховский. - Он выдает все необходимые координаты цели. Но большую роль играет и мастерство самого экипажа. Ведь без этого какой бы успешной ни была корректировка с воздуха, поразить бронированную цель с такого расстояния невозможно.

Стоит отметить, что снаряд влетел «Брэдли» прямо в корпус - ни метра ни вправо, ни влево. Высший класс мастерства. Это я вам как танкист говорю!

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