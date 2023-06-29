Роман Костомаров впервые показал руки после ампутации

Пока Роману сделали протезы только для ног. Это временные варианты. Сначала нужно освоить их, а уже после - постоянные

Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию после нескольких ампутаций. Олимпийский чемпион опубликовал в блоге новое видео. В кадре он показал, как тренируется на протезах. Ампутированные кисти чемпиона перевязаны бинтами.

Роман Костомаров показал себя на новом видео. Врачи были вынуждены ампутировать спортсмену обе кисти и ноги по колено. Но тяжелые испытания не сломили Олимпийского чемпиона. Он не просто мужественно преодолевает испытания, выпавшие на его долю. Роман показывает, что человек может все преодолеть. Он буквально бегает по лестнице. А еще резво крутит педали велотренажер, делает махи ногами.

На первый взгляд кажется, что ему все дается легко. Но, безусловно, чтобы добиться таких успехов, Роман прикладывает немало сил.

Его во всем поддерживает любящая жена Оксана Домнина. Вероятно именно она снимает мужа во время тренировок. "Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!!!" - делится Костомаров.

Пока Роману сделали протезы только для ног. Это временные варианты. Сначала нужно освоить их, а уже после - постоянные. Протезирование рук еще не начиналось. Специалисты отмечают, что с руками всегда все сложнее. Но можно не сомневаться, что Роман со всем справится.

Ранее врач Александр Яблуновский сообщал, что физически Костомаров быстро восстановит себя. Cамое сложное, по его словам, стоять на протезах.

"Идет тренировка. И это правильно. И кровоток улучшается, и остальные мышцы будут работать. Кровоток, действительно, помогает быстрее восстанавливаться. У нас мышцы работают не сами по себе. Объединились так называемые мышечные цепи и, когда человек ходит, либо педалирует, то работает все, начиная от ног и заканчивая головой", - цитирует медика "КП Спорт".