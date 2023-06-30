Анекдоты: Ненавижу магазины. Творог обезжиренный, а ты нет. Горошек молодой, а ты нет. Овощи свежие, а ты нет. Оливки из Греции, а ты из Нижнего Тагила

- Странно у тебя как-то мебель стоит: пианино на шкафу, телевизор в холодильнике... Перестановку сделал?

- Угу.

- По фэншую небось?

- По пьяни.

* * *

Собеседование.

- Так вы инженер по образованию и окончили университет с красным дипломом?

- Да, да...

- Стало быть, натянуть цепь и подкачать колесо вы сможете?

- Да, да...

- Прекрасно, с этого дня вы приняты на должность велокурьера!

* * *

Почтовые голуби - очень удобная штука. Единственное, в чем проблема, - их не всегда получается засунуть в конверт.

* * *

Водолазу кричат с корабля на дно по рации:

- Вась, срочно поднимайся!!!

- Что случилось-то?

- Вась, мы тонем!!!

* * *

- Скучно у вас тут. Вы бы хоть цыган позвали, что ли!

- Да звали мы цыган. Пришли, посидели, говорят: «Скучно у вас что-то!» И ушли.

* * *

Знаете ли вы?

Оказывается, люди на 80% состоят вовсе не из воды, а из «завтра точно начну».

* * *

Раньше экзамены в 9-м и 11-м классе - радость, цветы, немного волнения.

Сейчас - кругом полиция, камеры, этажи школы перекрыты, в туалет под конвоем.

* * *

Открываешь кошелек, там 100 рублей, а зарплата вчера была. Вот настоящий фильм ужасов, а не эти монстры.

* * *

Ох уж эти новостройки... Доставучие соседи с их дрянным круглосуточным ремонтом...

У меня полугодовалая дочь уже звук перфоратора пародирует!!!

* * *

Задумчивость - это когда ты пытаешься бриться зубной щеткой.

* * *

Ползет альпинист на скалу, вдруг видит - на вершине, зацепившись одной рукой за выступающий камень, в позе лотоса висит йог и читает книгу. Альпинист обалдел и спрашивает:

- А правду говорят, что вы, йоги, все можете?

Йог отрывает руку от камня, перелистывает страницу:

- Врут!

* * *

- Саня, пойми, мячик-антистресс нужно сжимать, а не бросать в лицо коллегам.

- Но меня так больше успокаивает.

* * *

Как должен вести себя джентльмен, если дама в его присутствии кладет рельсы?

* * *

Судья спрашивает подсудимую-блондинку:

- Почему вы отравили соседей?

- А что? В магазине сказали, что травить тараканов лучше вместе с соседями.

* * *

По статистике, 99% мужчин отобьют мяч, подкатившийся к их ноге. К сожалению, сборная России по футболу входит в 1 оставшийся процент.