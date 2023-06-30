Анекдоты: Ненавижу магазины. Творог обезжиренный, а ты нет. Горошек молодой, а ты нет. Овощи свежие, а ты нет. Оливки из Греции, а ты из Нижнего Тагила

- Странно у тебя как-то мебель стоит: пианино на шкафу, телевизор в холодильнике... Перестановку сделал?
- Угу.
- По фэншую небось?
- По пьяни.
* * *
Собеседование.
- Так вы инженер по образованию и окончили университет с красным дипломом?
- Да, да...
- Стало быть, натянуть цепь и подкачать колесо вы сможете?
- Да, да...
- Прекрасно, с этого дня вы приняты на должность велокурьера!
* * *
Почтовые голуби - очень удобная штука. Единственное, в чем проблема, - их не всегда получается засунуть в конверт.
* * *
Водолазу кричат с корабля на дно по рации:
- Вась, срочно поднимайся!!!
- Что случилось-то?
- Вась, мы тонем!!!
* * *
- Скучно у вас тут. Вы бы хоть цыган позвали, что ли!
- Да звали мы цыган. Пришли, посидели, говорят: «Скучно у вас что-то!» И ушли.
* * *
Знаете ли вы?
Оказывается, люди на 80% состоят вовсе не из воды, а из «завтра точно начну».
* * *
Раньше экзамены в 9-м и 11-м классе - радость, цветы, немного волнения.
Сейчас - кругом полиция, камеры, этажи школы перекрыты, в туалет под конвоем.
* * *
Открываешь кошелек, там 100 рублей, а зарплата вчера была. Вот настоящий фильм ужасов, а не эти монстры.
* * *
Ох уж эти новостройки... Доставучие соседи с их дрянным круглосуточным ремонтом...
У меня полугодовалая дочь уже звук перфоратора пародирует!!!
* * *
Задумчивость - это когда ты пытаешься бриться зубной щеткой.
* * *
Ползет альпинист на скалу, вдруг видит - на вершине, зацепившись одной рукой за выступающий камень, в позе лотоса висит йог и читает книгу. Альпинист обалдел и спрашивает:
- А правду говорят, что вы, йоги, все можете?
Йог отрывает руку от камня, перелистывает страницу:
- Врут!
* * *
- Саня, пойми, мячик-антистресс нужно сжимать, а не бросать в лицо коллегам.
- Но меня так больше успокаивает.
* * *
Как должен вести себя джентльмен, если дама в его присутствии кладет рельсы?
* * *
Судья спрашивает подсудимую-блондинку:
- Почему вы отравили соседей?
- А что? В магазине сказали, что травить тараканов лучше вместе с соседями.
* * *
По статистике, 99% мужчин отобьют мяч, подкатившийся к их ноге. К сожалению, сборная России по футболу входит в 1 оставшийся процент.