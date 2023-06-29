Российский беспилотник «Охотник» Фото: Министерство обороны РФ

Иностранная пресса подняла шумиха ну грани паники: в небе над Украиной замечен российский беспилотник «Охотник». Следом замелькали снимки нашей новой боевой машины, которая внешне напоминает одно большое крыло. И уточняется: она использовалась для удара по объектам ВСУ в Сумской области. Минобороны России на этот счет скромно молчит.

Так что это за зверь такой? Или правильнее сказать «Охотник».

Слухи, что наши инженеры готовят революцию в небе ходили уже давно. Еще несколько лет назад из ангаров секретного КБ был слышен тихий шепот. Кто-то даже умудрился предательски выбросить в соцсети фото первой выкатки С-70 (это индекс этого тяжелого ударного дрона) перед испытательным взлетом.

Все это было еще в июне 2018-го. А в ноябре он уже успешно пробежал по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, набрав 200 километров в час (как и положено было по программе испытаний). При этом руление, разбег, набор скорости и остановка в конце полосы выполнялись БПЛА полностью и исключительно автономно.

Портрет машины сразу заворожил своими формами. Он сделан по принципу крыла - то есть визуально отличить, где правое крыло, где левое, а где корпус - невозможно даже вблизи.

Тут же наши военспецы ошарашили еще одной новостью: С-70 будет работать в связке с нашим истребителем пятого поколения Су-57. Самолет будет наводить дрон на цель, а заодно и прикрывать его. Более того (это величайший секрет, так что вы - никому!!) есть идея, что связка сразу из 20-30 таких ударных беспилотников, прикрываемых двумя-тремя истребителями, огромным роем навалятся на противника и «вспашут» его позиции вместе с личным составом и боевой техникой.

Ревнивые американцы (которых явно душила жаба зависти) тогда хихикали: «Русские блефуют! Их оборонка не способна на это!» И вот тебе на! В Сумской области уже летает.

С-70 будет работать в связке с нашим истребителем пятого поколения Су-57 Фото: Министерство обороны РФ

Беспилотник С-70 Охотник: технические характеристики

Все это ехидство начало затихать раньше, когда авторитетные западные военные эксперты поняли, что «Охотник» - это не блеф, а реальное будущее. И хотя летно-технические характеристики С-70 долго держались в секрете, иностранным разведкам все же удалось выведать кое-какие данные о нем. Вот они:

Длина: 14 м

Размах крыла: 19 м

Боевая нагрузка: 2,8 т (по другим данным — до 8 т).

Взлётная масса: 25 т

Максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте), по другим данным — около 1000 км/ч

Практический потолок: 18 000 м

Дальность полёта: 6000 км

Вооружение: управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки и на подвеске.

Кстати, стрелять он умеет. В декабре 2021 года во время испытаний «Охотник» уничтожил наземную цель 500-килограммовой авиабомбой.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Для уничтожения радаров он может получить сверхзвуковую противорадиолокационную ракету класса «воздух-земля» Х-58 (с дальностью полета под 260 километров).

- Против морских целей - маловысотную X-35.

- 4 модифицированные сверхзвуковые ракеты X-74M2

- 8 корректируемых авиабомб КАБ-250.

В августе прошлого года обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу заявил, что Россия может начать применять «Охотник» в зоне СВО уже в 2023-м (или пророк, или разведка подсказала).

ЧЕМ ЕЩЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ НОВИЧОК?

«Охотник» может быть и усилителем - расширяя радиолокационное поле других самолётов. Может быть дистанционным целеуказателем (так самолету с ракетами большой дальности не нужно будет заходить в зону действия ПВО противника).

Издание Popular Mechanics опубликовало статью, где специалист в области нацбезопасности Кайл Мизоками назвал заявленные размеры летательного аппарата как впечатляющие. А еще он выразил мнение, что новый беспилотник поможет преодолеть отставание России от США в технологиях. Теперь они будут рассматривать С-70, потенциально опасный и эффективный образец.

А тем временем в России идет подготовка к запуску его серийного производства и принятию на вооружение. Тем более, что первый экзамен в реальной боевой обстановке она сдал на «отлично».

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