Сын Михаила Ефремова находится между жизнью и смертью после падения из окна

Николай Ефремов в день трагедии слышал голоса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской после падения из окна находится между жизнью и смертью. Ранее Никита Ефремов не раз обращался за медицинской помощью. Как говорят в окружении актера, он целенаправленно занимался самоуничтожением.

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской последнее время не вылезал из скандалов. В июне 2021 года Николая Ефремова привезли в психиатрическую больницу им. Алексеева. У него были галлюцинации, он кидался на людей.

В январе 2023 года соседи жаловались на Николая в полицию. Он выкидывал из окна вещи.

В апреле 2023 года он обратился к медикам из-за употребления психоактивного вещества. А потом неожиданно исчез. Его нашли в наркологической клинике. Туда актера доставили полицейские. Они обнаружили Николая нетрезвым и избитым на улице.

"Коля - добрый, умный. Но все это до того момента, как он выпьет. Причем надо ему немного. После этого он становится другим человеком", - цитирует друга актера сайт mk.ru.

Жена артиста Влада Киселева уговаривала его закодироваться. В минуты обострения болезни мужа она съезжала из квартиры вместе с трехлетней дочкой Аллой.

В день трагедии Влады не было дома. Ефремова нашел ранним утром под окнами дома случайный прохожий. Актер был в сознании и пояснил, что выпал с балкона, потому что туда его привели некие голоса. Мол, они его звали. Сейчас актер подключен к аппарату ИВЛ.