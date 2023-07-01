Блиндажи, похожие на дома хоббитов, и загон для перепелок: Как живут танкисты, работающие на марьинском направлении

В лесополосе стоит лагерь танкистов: между деревьев спрятан массивный Т-90 с дополнительной бронёй и защитной крышей со свисающими цепями Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Броня наша, конечно, крепка и танки, безусловно, быстры, но чтобы идти на мины и под огнем штурмовать укрепленные вражеские позиции, нужны ещё стальные нервы. Потому что по танку работают все: артиллерия, дроны-камикадзе, ПТУРщики (ПТУР - противотанковая управляемая ракета, - ред.). но не смотря на все это, простые парни - вчерашние рабочие, охранники, школьные работники - за год стали грозным танковым подразделением.

БОЕВОЙ «СКВОРЕЧНИК»

Щедра и богата донецкая земля, даже обычная лесополоса к лету превращается в джунгли, хоть голливудское кино снимай. Из лесной темноты кричат тропические скворцы и зяблики, по веткам прыгают тропические белки. В плотной растительности разбегаются узкие тропы, и если бы не идущий впереди офицер в камуфляже, я бы заблудился. Из листвы выступают едва заметные часовые, жмут руку офицеру, а заодно и мне - его спутнику.

В лесополосе стоит лагерь танкистов: между деревьев спрятан массивный Т-90 с дополнительной бронёй и защитной крышей со свисающими цепями (они защищают от дронов). Такую надстройку называют «скворечник». С крышей и цепями танк похож на колесницу лесного царя. Он укутан в зелёный наряд с попоной из маскировочных сетей.

Танкисты расположились на одном из флангов марьинского направления. Не умея пробить нашу защиту в лоб, противник пытается бить по флангам, ищет бреши и слабые места. Задача танкового подразделения – не давать врагу проводить атаки. При необходимости танкисты выходят на прямое столкновение. Или работают из защитных укрытий как артиллерия – с дистанции в 6-10 км. Точность танковой стрельбы даже выше, чем у обычной гаубицы. Стрельбу корректируют операторы беспилотников, они есть в каждом подразделении – от полка до роты.

Танк укутан в зелёный наряд с попоной из маскировочных сетей Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Мы держим оборону и прикрываем отряды, штурмующие Марьинку, - говорит Юрий, замполит одного из подразделений 20-й дивизии. - Если надо, штурмуем вместе с ними.

Половина бойцов – контрактники, другая – мобилизованные, пришедшие с гражданки. Воюют второй год, поэтому боевого опыта хватает. Один из экипажей подбил более 5 единиц бронетехники. На марьинском направлении мало западных машин, их жалеют. Позиции пристрелянные, «Леопарды» и «Брэдли» будут гореть как свечки. Для украинской армии потери ничто, имидж всё. Поэтому либо в пекло танкового боя кидают устаревшие, но ещё прочные советские Т-72 (их останки при случае можно выдать и за российские), либо огрызаются из бетонных «опорников», которыми застроены окрестности Марьинки.

- Серьезный танковый бой был во время штурма села Победа, - вспоминает Юрий. - Нас атаковала вражеская бронетехника, дроны. Спасибо «скворечнику» над башней, очень спасает. Когда падающий сверху барражирующий боеприпас детонирует, его ударная (кумулятивная) струя рассеивается. А цепи защищают от беспилотников-камикадзе, чтобы не попали в оптику.

ОБЫЧНАЯ РАБОТА, НО ТРАВМАТИЗМА БОЛЬШЕ

Механика-водителя с позывным «Турбо» призвали из Краснодарского края. Мог и отказаться - на него была бронь. «Турбо» работал заместителем директора школы по воспитательной работе и преподавал физкультуру. Но от службы он решил не отказываться - пошел защищать границы Родины и собратьев, живущих рядом.

- Т-90 – отличный танк, шустрый, хорошо управляемый, не ломается, - почти что хватается он. – Сейчас мы получаем новые танки. Они в идеальном состоянии.

- Как в объявлении - не битый, не крашеный?

- Да с завода. А вот обвес - козырек, цепи, решетки - это мы сами. Поставили антенны для связи.

- Выглядит эффектно. На броне у вас никто не ездит? А то я слышал историю, что в одном подразделении танк выстрелил, а бойцы с брони посыпались оглушенные.

- Во время выстрела рядом лучше вообще не находиться. Но на самом деле это просто запрещено. Танки не предназначены для перевозки людей, и мы на броню никого не сажаем.

- Легко ли работать танкистом?

- Обычная работа, только травматизма больше и выходных нет. Живем в лесопосадке, здесь отдыхаем, отсюда ездим на боевые задачи. Если повезёт, с той стороны люди одумаются, вспомнят нашу общую историю, попросят мира - это будет прекрасно. Но пока они хотят с нами воевать, мы будем стоять до конца.

Танкисты на кухне Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Стоять до конца танкистам помогают технологии. В одном из лесных блиндажей устроили командный пункт с телевизором, где парни вместе с командиром подразделения отсматривают снятое во время боя видео с БПЛА. Изучают маршруты, запоминают посадки, места расположения противника, разбирают допущенные ошибки.

РОДИЛИСЬ В БРОНЕЖИЛЕТЕ

Командир танка, наводчик-оператор «Немец» приехал из Ростовской области. От него до границы тогда еще иностранного государства ДНР было рукой подать. Еще задолго до начала СВО украинские снаряды прилетали на край его посёлка. А на Донбассе живут его родственники. Поэтому «Немец» считает, что пошёл защищать родной дом.

По образованию «Немец» - металлург черных металлов, до СВО работал охранником. «Немцами» обычно называют противника, а свой позывной боец получил, потому что знает немецкий язык и иногда развлекает сослуживцев тем, что шутит или ругается на нём. В свободное время он пишет стихи. Например, про деда-ветерана.

Командир танка, наводчик-оператор «Немец» приехал из Ростовской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Сейчас у нас небольшие стычки. Прорыв ДРГ (диверсионно-разведывательной группы - ред.) можно остановить одной машиной. Был случай на херсонском направлении, танк уничтожил группу в 50-60 человек. Он работал с закрытой огневой позиции, а корректировка велась с беспилотника. Противник даже не понял, откуда по ним стреляют.

- На штурм тоже приходится ездить?

- Конечно. Противник хорошо укрепился, защищен минными полями. Приходится расчищать путь минным тралом. Мы были экипажем трала.

Минный трал, о котором говорит «Немец» – это гибрид бульдозерного ковша и асфальтового катка. Эту массивную жутковатую конструкцию толкает перед собой танк, расчищая путь среди минного поля. Получившуюся дорогу бойцы берут под огневой контроль, чтобы вражеские саперы-разведчики не установили новые мины. С этой дороги будут работать другие танки.

Был случай, когда работающий трал собрал 4 противотанковых мины (они взрываются!), по нему работала вражеская артиллерия, и в итоге в броню попали из ПТУРа! Но танк с тралом все-таки выполнил боевую задачу и вернулся на базу.

- Не страшно ехать на мины?

- Смотря на какие. Бывают такие, что могут пропустить трал и взорваться под машиной. Но задачу нужно выполнить, о цене будем думать потом.

- Что самое опасное для танкиста?

- ПТУР. Остальное броня держит. У ПТУРа большая сила пробития. Бывало, что попадали. Парни будто в бронежилете родились: однажды три ПТУРа отрикошетили от брони.

- У тебя есть оберег?

- Кто-то носит с собой фото жены, иконку или беличий хвост. А я просто верю, что всё будет хорошо.

Душ в лагере Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ЛУЧШЕМУ ЭКИПАЖУ ПУТЕВКА В БОЙ

Лесной лагерь танкистов кажется образцовым, будто тут живут не ветераны боевых действий, а скауты-отличники - здесь выстроены аккуратные подземные блиндажи, засыпанные землёй и похожие на дома хоббитов, есть скамейки для отдыха (конечно, самодельные), кабины для душа и даже… накрытый сеткой загон для перепелок. Их там двадцать штук.

Лесной лагерь танкистов кажется образцовым, будто тут живут не ветераны боевых действий, а скауты-отличники Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А это зачем? – удивляюсь я.

- Не для еды. Просто для души, - объясняют мужики. - Живой уголок. Возвращаешься с боевого задания, садишься рядом с перепелками, кормишь их. И хорошо.

Дождевую воду собирают в гигантские гильзы из-под артиллерийских снарядов. Нет, конечно, техническую и питьевую воду подвозят, но лишняя не помешает. Прямо в гильзе можно даже одежду постирать.

Загон для перепелок Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Между деревьев устроена кухня: лавки, длинный деревянный стол… да даже шкафчики для посуды. Они тут сделаны из пустых ящиков от снарядов. Горячую пищу бойцам привозят из тыла, но если кто-то вернется с задания ночью, можно приготовить еду и самостоятельно – есть газовая плитка и запас картошки, тушенки, солёных огурцов. И чай с мёдом. Продукты хранят в снарядных ящиках, чтобы не достали животные - белки и одичавшие кошки из заброшенных посёлков.

Шкафчик для посуды Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Над столом висит стенд с политинформацией и портретами лучших бойцов недели: наводчика, механика и командира машины. Фотографии распечатывают в штабе батальона.

- А как вы определяете лучшего? – интересуюсь.

- Устраиваем соревнования на тренировочном полигоне, - отвечают танкисты. – Маневрируем, стреляем на точность. Лучший экипаж отправляется на боевую задачу.

- Подождите… награда лучшему экипажу – боевая задача? – переспрашиваю я.

- Да. А награда за выполненную задачу - внеочередной отпуск. Понимаете логику?

Красный уголок Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«ЗЕЛЕНЫЙ» МАРШРУТ

Рядом со стендом портрет парня лет 30 - лучший на прошлой неделе. Иду к нему.

Его зовут Никита. Никите – 28 лет, он из Пермского края. Командир танка. На доску почета попал за уничтоженный опорник противника.

- Приятное было ощущение, - улыбается он. - А что фотографию мою убрали, не обидно. Пусть и другие повисят, общее дело делаем. Мы здесь все братья, одна семья.

- Трудно уничтожить опорник?

- Выходишь по «зеленому маршруту», который тралом проложили, смотришь в прицел, уничтожаешь. Обстрелы? Когда прямой наводкой работаешь, всегда под обстрелом. Сначала в 100 метрах снаряд ложится, потом ближе. Нужно отходить, пока не попали. Задом отъезжаешь, разворачиваешься и едешь по своим следам, потому что все подходы заминированы.

Механик-водитель с позывным «Ява» подбил в одиночку вражеский танк. Недавно приехал в часть после больничного. По нему попал ПТУР, загорелось башенное отделение. «Яву» и других членов экипажа контузило, но мехвод сумел спасти танк и вернуть его на базу. Представлен к награде.

Никите – 28 лет, он из Пермского края Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Такой удар, будто это мы выстрелили, - вспоминает «Ява». – Из-за контузии я не ощущал времени. Но услышал команду выводить танк и вывел. Между выстрелами из ПТУРа обычно есть время, если всё делать быстро.

- Из госпиталя не страшно возвращаться?

- Когда в госпитале лежал, мне священник крест дал. И ещё пояс у меня есть с молитвами. Лишними не будут. Хотя танк у нас крепкий.

- А мне жена написала молитву на бумажке. Сказала: носи с собой. Это моё суеверие, - добавляет командир танка с позывным «Майкоп».

Механик-водитель с позывным «Ява» подбил в одиночку вражеский танк Фото: Григорий КУБАТЬЯН

СЛИШКОМ УЖ ПРИБРАНО

Я выхожу из леса в сопровождении совсем молодого командира подразделения. Спрашиваю:

- Как-то у вас слишком чисто и аккуратно. Это что, идеальное подразделение, чтобы журналистам показывать?

- В армии должна быть чистота и порядок, - серьезно отвечает он. – В грязи сидеть, себя не уважать. Мы иногда захватываем позиции противника, там столько мусора!

Зеленая стена смыкается за нашими спинами, и мне кажется, что я только что побывал в гостях у танкистов-эльфов.

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