Юлия Барановская и Александр Гордон угодили в грандиозный скандал

Юлия Барановская и Александр Гордон вновь оказались в эпицентре громкого скандала Фото: соцсети

Грандиозный скандал разразился после очередного выпуска шоу "Мужское Женское", которое ведут Юлия Барановская и Александр Гордон. Зрители возмущены реакцией ведущих. Публика ополчилась на телеведущих из-за того, что они промолчали и никак не отреагировали на вопиющую ситуацию с маленькой девочкой. Она молила о помощи из-за домашнего насилия.

Юлия Барановская и Александр Гордон вновь оказались в эпицентре громкого скандала из-за выпуска программы "Мужское Женское". В сюжете показали мать, воспитывающую двух дочерей и живущую с новым ухажером. Выяснилось, что отчим принимает активное участие в заботе о детях, в том числе купает их в ванне. Одной девочке четыре года, а другой - восемь.

Во время интервью старшая из девочек показала на камеру международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Она вытянула руку за спиной младшей сестры и несколько раз прижала большой палец к ладони, а затем согнула ладонь несколько раз.

Однако ни многодетный отец Гордон, ни Барановская, воспитывающая троих наследников от Андрея Аршавина, никак не отреагировали на мольбы малолетнего ребенка.

"Что там Барановская и Гордон? Ослепли совсем?" - негодуют обыватели.

Скандальную ситуацию прокомментировали представители Первого канала. Они уточнили, что редакция шоу "Мужское Женское" еще 21 июня обратилась в Следственный комитет. Там разбираются в случившемся. Органы опеки поставили на контроль семью.

Меж тем бабушка девочек заявила, что нынешний сожитель ее дочери избивает маленьких внучек. Вероятно поэтому старшая девочка и подала сигнал о помощи жестом жертв насилия. Отец младшей девочки, в свою очередь, дважды писал заявление в полицию, но, по словам мужчины, на его жалобы никто не реагировал.