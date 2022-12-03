Мария Шукшина выставила посмешищем Александра Гордона и Юлю Барановскую

Юлия Барановская и Александр Гордон Фото: СОЦСЕТИ

Александр Гордон и Юлия Барановская с недавних пор снова в эфире. Их скандальная программа "Мужское и женское" появилась в сетке вещания. После многомесячного перерыва телезрители воссоединились с любимыми ведущими. Правда, возвращение шоу не всем пришлось по душе.

Мария Шукшина вот уже несколько лет борется за моральный облик российского телевидения. Некоторое время назад актриса резко критиковала своего заклятого друга Андрея Малахова. Она требовала закрыть его шоу.

Ведь именно он обнародовал грязную подноготную семьи Шукшиной. Известие о том, что дочь артистки Анна Трегубенко продала квартиру своей легендарной бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной не обсуждал только ленивый.

Затем стало еще горячее. Сын Марии Васильевны бросил беременную невесту Фрейю Зильбер и отрекся от сына Марка. После этого несчастная девушка пришла к сердобольному Малахову и почти год в слезах изливала ему душу за большие деньги.

Саму Шукшину, по ее словам, звали к Малахову и предлагали 15 млн рублей. Андрей это заявление опровергал.

С тех пор актриса точит зуб на Андрея. Но, как выяснилось, не только на него одного.

Под горячую руку звезды попали Александр Гордон и Юлия Барановская. Шукшина согласна со своими подписчиками. Она даже обнародовала их сообщения.

Возмущенные россияне негодуют из-за того, что шоу "Мужское и женское" вернули в эфир:

"Опять вернули такую программу, как "Мужское и женское". Зачем? Чтоб опять ведущий Гордон сквозь губу и с презрением снисходил до беснующегося плебса, а его соведущая, как бабка на базаре, орала и вопила?".

"Увидела "Мужское и женское". Мы еще не насладились временем без этой помойки!"

"Опять трясут грязным бельем. И где только находят таких людей, а ведущие типа воспитывают их тут прилюдно - смотрите, мол, какие люди у нас идиоты. Противно смотреть!"

Шукшина в ответ на людское возмущение в очередной раз заявила о "годах отупения и глумления над русским народом таких ведущих, как Малаховы-Борисовы".