«Буду шить для папы!»: 11-летний сын Киркорова стал дизайнером

По словам Мартина в день рождения он получил много неожиданных презентов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Слава Богу в артисты не пошел, - улыбается Филипп Киркоров, гордо представляя репортерам своего сына Мартина.

В день своего 11-летия наследник короля эстрады удивил так удивил. И не только «акул пера», но и своего звездного отца.

Мартин представил свою первую коллекцию совместно со звездным дизайнером Аникой Керимовой. К ним присоединился ещё один начинающий кутюрье - Максим Ситник. Аника и Мартин отвечали за женские образы. А Максим - за мужские.

Сергей Лазарев приехал на показ со своими детьми Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Вообще меня больше интересует футбол, но после просмотра фильма «Круэлла» я нарисовал свою первую коллекцию одежды. Папа очень удивился, но поддержал меня в этом эксперименте, - рассказал KP.RU Мартин Киркоров. - Вообще я хочу ещё сделать мужскую коллекцию, там будет много яркой одежды, которая подойдет папе. Хочу, чтобы он носил мои вещи,-признался именинник.

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По словам Мартина, помимо грандиозного показа, который для него организовал папа и его подруга дизайнер Аника Керимова, в день рождения он получил много неожиданных презентов.

Главные герои показа: Дизайнеры Максим Ситник, Мартин Киркоров и Аника Керимова (со своим сыном) Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Нелли Ермолаева подарила мне мини-пига. Пока я не придумал ему имя, но уже интересно подружится ли он с нашими собаками и домашними голубями, - говорит Мартин.

Филипп Киркоров уверяет, что в детстве он был таким же скромным, как и его сын Мартин Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сам Филипп Киркоров вручил сыну новый компьютер. А ведущая шоу «Алёна, блин!» Алёна Жигалова подарила Мартину руль с педалями, навороченную игрушку к его новому компьютеру.

В коллекции, представленной дизайнерами, много вечерних образов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Яна Рудковская и Саша Плющенко передали имениннику модную кепку и скейт. А Лариса Долина вместе с внучкой Сашей презентовали юному моднику трендовое худи.

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Ну и конечно же, в этот вечер репортеры восхищались атлетичными формами звездного отца Мартина. Пластический хирург Филиппа Тимур Хайдаров заверил KP.RU, мол, никаких операций больше не предвидится, но скоро пресс поп-короля станет ещё более рельефным.

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- Все операции позади, мы уже все сделали. Филипп лишь приезжает к нам в клинику на процедуры, на аппарат, который прокачивает током его пресс, - делится с KP.RU Хайдаров. - Скоро кубики на прессе Филиппа станут более заметными. А так никакой магии - сладкое и вредное нельзя, как и всем. Правда бургеры иногда можно, но если только домашние. Как недавно, например, я приготовил для домашнего вечера бургеры и позвал в гости Филиппа, разрешил ему в качестве исключения съесть вкуснейший бургер от шефа. Иногда можно сделать и такой зигзаг, - улыбается пластический хирург артиста.

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