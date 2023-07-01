Юлия Барановская сделала заявление о девочке, пальцами молившей о помощи в шоу "Мужское Женское"

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Грандиозный скандал из-за девочки, которая в эфире телешоу "Мужское Женское" пальцами подала сигнал о помощи, получил неожиданное продолжение. Ведущая передачи Юлия Барановская прервала молчание и выступила с заявлением.

"Ситуацию с Вероникой в сюжете программы «Мужское Женское» никто из наших редакторов не пропустил. Обсуждать в студии этот жест мы не стали исключительно в интересах ребенка", - обратилась Юлия Барановская к подписчикам.

Телеведущая отметила, что она лично и ее команда обратились в правоохранительные органы. "Ровно в тот день, как программа вышла в эфир, мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой провести проверку этой семьи на предмет домашнего насилия", - добавила многодетная мама.

Напомним, героями скандального выпуска программы "Мужское Женское" стала семья, которая находится в разводе. У бывших супругов подрастают две дочки. Младшей - четыре года, старшей - восемь.

Во время съемок сюжета для передачи старшая девочка рассказывала о любви к матери и сестре. В какой-то момент она подняла руку из-за спины сестры, прижала большой палец к ладони и резко согнула его несколько раз. Этот жест считается международным сигналом о помощи для тех, кто сталкивается с домашним насилием.

Мольбу о помощи заметили неравнодушные зрители и тут же призвали телеведущих Юлию Барановскую и Александра Гордона к ответу. Мол, неужели они не заметили жест отчаяния.