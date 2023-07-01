Тревожные сигналы: Как в других странах люди просят о помощи жестами, кодовыми словами и не только

«Черная точка» стала вирусной после того, как кто-то предложил ее в соцсетях еще в 2015 году Фото: Shutterstock

Жест, который сделала маленькая муромчанка, снимавшаяся для программы «Мужское и женское», многие зрители расценили как сигнал о помощи.

Действительно, жест, при котором большой палец руки несколько раз прижимается к ладони, и остальные пальцы его захватывают несколько раз, - это международный универсальный сигнал о помощи при домашнем насилии, который при личном общении, во время видеозвонка или даже из окна автомобиля может подать любой.

Недавняя история

Этот сигнал придумали сравнительно недавно – в 2020 году, в Канаде. Тогда во всем мире бушевала пандемия коронавируса, правоохранители самых разных стран зафиксировали невиданный рост домашнего насилия. Люди сидели дома, а общались, в основном, по видеосвязи. И при наличии проблем могли таким образом дать сигнал собеседнику о том, что им необходима помощь. Таким образом, благодаря Канадскому женскому фонду этот сигнал стал известен многим и уже спас немало жизней.

Жест, который сделала маленькая муромчанка, снимавшаяся для программы «Мужское и женское», многие зрители расценили как сигнал о помощи

Даже из машины

Одним из самых известных случаев, когда этот сигнал помог вызволить молодую девушку из опасности, а заодно задержать насильника-педофила, произошел в прошлом году в США. В полицию позвонил водитель самосвала, который увидел, что девушка, сидящая в легковом автомобиле, подает этот сигнал через окно. Полицейские тормознули машину и выяснили, что 16-летняя американка числится пропавшей без вести, а за рулем авто находился 61-летний мужчина, ранее задерживавшийся за преступления, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Чем могла бы закончиться эта поездка для девушки, если бы не бдительность и информированность водителя самосвала, остается только гадать, поскольку ее похитителя подозревают, в том числе и в убийстве своих жертв.

Кодовые слова

Алкоголь и наркотики, которыми проще всего «набраться» в барах, в Европе и США провоцируют насилие именно в заведениях подобного рода. Во многих американских ресторанах, кафе и ночных клубах, в дамских туалетах развешаны инструкции – какие кодовые слова необходимо сообщить официанту или бармену, если женщине нужна помощь. Например, можно заказать «дозу ангела», и тогда сотрудник заведения поймет, что даму нужно оградить от чрезмерно назойливого кавалера и сопроводить ее до машины. По заказу «дозы ангела в рубашке» официант поймет, что женщине нужно незаметно ото всех заказать такси. А вот «доза убитого ангела» будет означать, что дело плохо, и нужно срочно вызывать полицию.

Понятные звонки

В Новом свете до появления международного универсального сигнала о помощи был (и остается) популярным другой способ незаметно от насильника сообщить об угрозе жизни. Сотрудники служб спасения в США знают, что если им поступает звонок с просьбой доставить пиццу, то, скорее всего, таким образом человек пытается вызвать подмогу. В этом случае диспетчеры задают вопросы, на которые можно отвечать односложно – да или нет, не вызывая подозрений у насильника. Только в американском штате Огайо служба спасения 911 в прошлом году получила более 100 таких «заказов», и почти все они требовали вмешательства сил правопорядка и были связаны с насилием. Звонили женщины и дети; в трех случаях полицейские, к сожалению, не успели оказаться по указанным адресам мгновенно, и без человеческих жертв не обошлось.

Опасная точка

«Черная точка» стала вирусной после того, как кто-то предложил ее в соцсетях еще в 2015 году. Идея была простой: жертва домашнего насилия рисовала большую черную точку на одной или обеих своих ладонях, и, увидев ее, окружающие могли понять, что человеку требуется помощь. Эта «точка» остается и сегодня одним из самых узнаваемых невербальных сигналов о домашнем насилии. Но метод все же считается нежелательным из-за определенного неудобства – точку нужно чем-то нанести, затем чем-то смыть, да а насильник может обнаружить ее в любой момент, выместив свою злобу на жертве; жест же не предполагает никаких специальных подготовок и не требует подручных средств.

Главное – проще

Весь мир в позапрошлом году следил за поисками тревел-блогерши Габи Петито. Девушка путешествовала на машине по Америке со своим другом, затем пропала, чуть позже покончил с собой и ее молодой человек. И расследование показало, что Габи была убита, а незадолго до гибели жаловалась на насилие, которому подвергалась со стороны бойфренда.

Родители Габи опубликовали свою смс-переписку с ней. В одном из сообщений она написала – «помогите, пожалуйста, Стену, а то я получаю от него просьбы о помощи». Ни о каком Стене отец и мать девушки не знали, так что не стали обращать внимание на эту смску. Теперь их обвиняют в том, что они не поняли, что в английской транслитерации имя Стен может означать аббревиатуру – «отправьте это властям сейчас». Но STAN никогда не являлась официально признанной, как, например, SOS, и одновременно широко известной аббревиатурой или кодовым словом. Так что спасатели советуют не прибегать в случае необходимости к чрезмерному шифрованию просьб о помощи.

Цена вопроса

А вот 37-летний американец Филипп Пауэрс, отправившийся жарким летом 2018 года в поход по Аризоне, жертвой насилия не был. Но помощь ему была нужна: Филипп заблудился. Он бродил по лесу больше недели. У него закончилась вода, разрядился телефон, вдобавок ко всему его укусила змея, и у него начались мышечные судороги. Мужчина был уверен, что живым он из дремучего леса не выберется. И решил, что его последний шанс на спасение – это сигнальный костер, огонь которого какой-нибудь пилот заметит сверху.

Огонь действительно заметили. Не в последнюю очередь потому, что он охватил 300 га леса: Филипп поджег громадную кучу сухостоя, пламя перекинулось на соседние деревья, после чего запылал весь лес.

Пауэрса увидели пилоты пожарных вертолетов. Мужчину спасли, а лес потушили. Филипп еще лежал в больнице, когда ему принесли повестку в суд. Бедолагу обвинили в поджоге заповедного массива и назначили ему гигантский штраф размером в $300 тысяч. В судейском вердикте среди прочего значилось, что Пауэрс «проявил безрассудство и небрежность как при подготовке своего путешествия, так и собственно в походе, и исключительно этим создал угрозу своей жизни и жизням других людей».