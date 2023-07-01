«Мы знали правду, но родственникам рассказывали басни»: следователь откровенно рассказал о трагедии на перевале Дятлова

Одно из последних фото группы. Стоянка на реке Ауспия — (слева направо) Николай Тибо-Бриньоль, Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Зина Колмогорова

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. За 16 дней участники похода должны были пройти на лыжах по северу Свердловской области не менее 300 км и совершить восхождения на две вершины Северного Урала. Поход относился к третьей (высшей) категории трудности.

Через месяц спасатели обнаружили пустую палатку туристов... А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. По версии следствия, туристы погибли в ночь с 1 на 2 февраля. Но до сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель. Из-за этой недосказанности в свое время появились десятки различных версий трагедии: от лавины до нападения снежного человека, беглых зэков или воздействия НЛО.

ЧЕТЫРЕ ВЕРСИИ

В 1959 году Евгений Федорович Окишев работал заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области. Он был одним из начальников прокурора-криминалиста Льва Иванова, о воспоминаниях которого мы писали в недавней статье.

Таким он парнем был – Евгений Окишев в годы Великой Отечественной войны

Впервые мы встретились с Евгением Федоровичем в 2013 году. Потом бывали у него еще несколько раз. В мае 2016-го записали его последнее интервью для нашего комсомольского фильма «Перевал Дятлова. Конец истории?» режиссера Александра Абраменко. Тогда Окишеву было 96 лет, и его физическое здоровье, подорванное фронтовыми ранениями, становилось все хуже. Понимая, что жизнь на исходе, Евгений Федорович откровенно рассказал нам о тех событиях, уже не особо осторожничая, как в своих первых интервью.

Выписка о присвоении Евгению Окишеву чина – младший советник юстиции Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- По распределению обязанностей между начальником следственного отдела и мной на меня возлагалось руководство работой прокурора-криминалиста Льва Иванова. Поэтому вся информация сосредотачивалась на мне. В том числе, разные сложные вопросы мы решали вместе.

- Как вы узнали о происшествии в горах Северного Урала?

- Следователь ивдельской прокуратуры Владимир Коротаев позвонил в наш областной следственный отдел и сообщил, что в горах Северного Урала пропали лыжники. Идут поиски, найдены первые трупы.

Прокурор Евгений Окишев

- Когда были обнаружены первые тела, появились и версии гибели?

- Вначале были подозрения, что их убили манси – местные жители. Но эту версию отмели, когда изучили обычаи местных. Им по религиозным убеждениям запрещено было покушаться на человека. А встреча с людьми европейской внешности сулила удачу на охоте. Это краткое объяснение.

Далее была версия о нападении зверей. Вы знаете, что палатка была разрезана, что они в панике покидали свой лагерь. Но никаких следов зверей мы на месте не обнаружили. И охотники рассказали, что звери в этом районе вообще не показываются из-за того, что гряда обдувается сильным ветром постоянно.

Проверяли, не было ли побегов заключенных. Там кругом лагеря стояли в те годы. Зеки могли сбежать и напасть на туристов, чтобы забрать у них деньги, одежду – переодеть арестантскую робу, по которой сразу могут вычислить. Тоже отпала версия, поскольку ничем не подтверждалась.

- Тогда и вы, и Иванов, и другие ваши коллеги понимали, что причиной могло стать какое-то военное происшествие?

- Это была одна из версий, которую выдвинули сразу среди прочих. Это безлюдное место, и там только могли быть военнослужащие из ближайших частей.

Евгений Федорович и его супруга Галина Исааковна Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Кстати, военные же принимали участие в поисках?

- Были большие сложности с поиском пострадавших. Я связался с командиром конвойного полка и попросил, чтобы он выделил солдат.

«МЕНЯ НАЗВАЛИ ФАШИСТОМ»

- Со стороны обкома партии был какой-то контроль за этим делом?

- Все тогда, как под Богом, ходили под партийным контролем. Обком партии активное участие принимал в расследовании. По-моему, приезжал кто-то из ЦК КПСС или туда постоянно докладывали по телефону о деталях следствия. Еще помню, что когда я собрался выехать на место происшествия, мне позвонили из Генеральной прокуратуры и сказали, что «к вам срочно вылетает наш работник, повремените с выездом на место».

- Насколько известно, вы тогда запрашивали радиоактивную экспертизу?

- Да. В связи с чем у нас потом отобрали это дело и сказали, что меньше разговоров вокруг него должно быть. Я родственникам начал объяснять, что это мог быть несчастный случай, как мне было приказано этим товарищем из Генеральной прокуратуры. Несчастный случай и никаких разговоров о каком-то убийстве! Мне приходилось изворачиваться. Рассказывать басни родственникам. Потому что для меня и других оперативных работников, было известно, что произошло. И уж точно не ординарный несчастный случай, связанный с природной стихией, как мы говорили родственникам.

- Это же была неправда…

- Неправда, конечно. Сколько случаев в практике каждого следователя было, что он вынужден по долгу службы скрывать настоящие обстоятельства преступления? Или пока не будет ясности, или преступления прямо связаны с военной тайной.

Евгений Федорович читает копию уголовного дела Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Когда к вам поступили указания сворачивать дело, вы с Ивановым понимали, что вы столкнулись с какой-то военной тайной?

- Ну, как сказать? Мы сами были инициаторами этой версии. И когда запросили Москву в отношении того, что не было ли таких-то вещей, связанных, допустим, с испытаниями нового оружия, у нас сразу отобрали дело.

- Как реагировали родственники?

- Меня, например, одна из матерей погибших назвала фашистом. Понимала, что мы изворачиваемся. На самом деле, это очень тяжело - какую-нибудь легенду сообщать вместо правды. Неубедительно этот рассказ звучит, когда тебе известно, что это было далеко не так. Родственники писали жалобы и получали ответы как по трафарету – ваши дети стали жертвами стихии, это был несчастный случай. Так было сверху спущено.

- Вам было тогда стыдно?

- Был внутренний протест. Мы работали и возмущались. Вместе искали формулировку, чтобы она звучала убедительно более-менее, и в то же время, чтобы был какой-то скрытый подтекст. Потому что мы-то знали, как это было на самом деле...

КОМАНДА СВЕРХУ

- Евгений Федорович, кто придумал формулировку, что они якобы погибли от обстоятельств непреодолимой силы? (В постановлении о прекращении уголовного дела дословно: «…причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии»).

- Нам дали команду.

- То есть вам эту формулировку спустили сверху?

- Да, да. Объясняйте так - или несчастный случай, или природные обстоятельства, которые привели к несчастному случаю. И мы с Ивановым придумали эту формулировку.

- КГБ занимался параллельно с вами этим делом?

- Они всегда имели все сведения о следствии или из моих рук, или докладывалось прокурору области, а он информировал кого-то из них. У них тоже следственный отдел был.

- Вскоре после завершения этого дела Иванова отправляют в Казахстан, а вас – в Молдову. Это как-то связано с расследованием гибели группы Дятлова?

- Кто был инициатором этого передвижения, я не знаю. Но в Кишинев я в 1960-м приехал с такой формулировкой: «Для укрепления кадров».

- Что там все-таки произошло, на ваш взгляд?

- Я могу только свои догадки высказать. Судя по всему, это были какие-то мероприятия, связанных с обороной страны или с разработкой новых видов оружия. Туристы стали случайными жертвами. В общем, их смерть связана была с какими-то секретами, потому что иначе зачем сразу замалчивать, отбирать у прокуроров дела, которые находятся в разгаре расследования, и говорить им, чтобы врали родственникам.

- Как вы думаете, сохранилось ли дело, в котором указана правдивая информация о причинах гибели?

- Думаю, что да.

- А то уголовное дело, которое хранится в архиве Екатеринбурга, могло быть подчищено в угоду тех, кто скрыл причины смерти девяти человек?

- Могло, конечно. Причем, чтобы не нарушать целостность дела, могли заменить важные документы какими-то незначительными. Даже не относящимися к делу.

Копия страниц из трудовой книжки Евгения Окишева, подтверждающая его работу в прокуратуре Свердловской области Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Копия страниц из трудовой книжки Евгения Окишева, подтверждающая его работу в прокуратуре Свердловской области Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ОТ АВТОРОВ

Такое откровенное интервью получилось. Почему мы его не напечатали сразу? Потому что тогда была надежда добыть в соответствующих архивах документы, подтверждающие эту версию. А интервью могло обеспокоить иных архивных работников. И закрыть нам доступ. Увы, но архивы по этой теме оказались и без того малодоступными. Потому нет смысла держать это интервью в «долгом ящике».

Выводы из всего сказанного Евгением Окишевым делайте сами. Евгений Федорович явно знал, что там точно произошло, но до конца своей жизни остался верен тайне следствия и расписке о неразглашении. Однако из-за глубокого чувства стыда, которое не покидало его с момента прекращения уголовного дела, он дал нам прямые намеки на причину гибели девяти туристов. Указал, в каком направлении следует вести поиск истины.

Мы продолжим по крупицам собирать целостную картину происшествия, и если у вас есть достоверные сведения о трагедии, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По небу летали огненные шары

Во время поисков пропавших туристов на Урале происходили странные явления. Пятикурсник Уральского политеха Борис Сычев во второй половине марта 1959 года среди прочих туристов тоже отправился на поиски пропавших товарищей. В одну из ночей ему довелось наблюдать в небе нечто загадочное.

- Был очень странный случай, который не только мне, но и всем запомнился, - вспоминал он. - Однажды ночью дежурные всех разбудили шепотом: «Ребята, вставайте, одевайтесь, все по одному выходите». Когда мы вышли, видим - плывет по небу большой огненный шар. Внешне похожий на диск луны. Но не луна. Этот шар был больше по диаметру. И вот он отдалился от перевала, прошел несколько в стороне от нас. Яркого свечения мы не наблюдали. После скрылся за горизонтом. Мы все недоумевали. Что это такое? Каждый видел подобное впервые.

Такие явления в январе-марте 1959 года наблюдали многие местные жители. Об этом есть свидетельства в уголовном деле, но никаких официальных пояснений о природе этих шаров нет. Есть лишь предположения, что это были запуски ракет с полигона Капустин Яр на Камчатку.

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