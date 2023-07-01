Украина тянет Европу в омут нищеты: как прожорливый киевский режим разоряет Запад

Украина, по признанию премьера Венгрии Виктора Орбана "больше не суверенная страна" Фото: REUTERS

Украина, которая по меткому признанию премьера Венгрии Виктора Орбана "больше не суверенная страна" эффективно нее только самоуничтожилась как государство, но и создает трудности институтам и организациям Запада. Там подсчитали, что за последний год с небольшим выделили Киеву в общей сложности порядка 170 млрд. евро, но прожорливому украинскому режиму всего мало, и он требует еще, еще и еще.

А денег, собственно, больше уже и нет. Теоретическим они есть, но только у США, которые могут бесконтрольно проводить эмиссии (включать свой печатный станок для печатания долларов), но и там это вызывает все больше вопросов по потолку госдолга, и уж делать это специально для Незалежной вряд ли кто одобрит.

А Евросоюз Украина довела до финансового тупика.

- За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС 30 млрд евро для финансовой поддержки Украины, не говоря уже о прочих видах помощи. Это были средства из "подушки безопасности", которая существует в бюджете. Она истощена, поэтому политический вопрос, на который мы должны ответить: как мы будем поддерживать Украину дальше? – озадачила правительства стран-членов ЕС глава Еврокомиссии, бывшая врач-гинеколог и экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (какая биография у клиентки-!).

Примечательно, что вопрос о том, стоит или нет поддерживать Украину, перед мадам просто не стоит. Она лишь хочет выяснить, как именно поддерживать и откуда брать деньги.

- Для дальнейшей поддержки Украины страны Евросоюза должны увеличить свои взносы, - заявила Урсула фон дер Ляйен. Совершенно наплевав на интересы самих государств, Урсула предлагает странам-членам Евросоюза скинуться дополнительными взносами еще на, как минимум, 66 млрд. евро. Политика, которую кратко сформулировала глава МИД Германии Анналена Бербок словами, что ей "наплевать на то, что думают немцы, когда надо помочь Украине".

К слову, Еврокомиссия одобрила новый пакет помощи Киеву на сумму порядка 50 млрд. евро, но далеко не все в ЕС настроены так, как бывший ассистент гинеколога.

- Ясно одно, мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро, — возразил фон дер Ляйен все тот же Виктор Орбан, припомнив, что Венгрия не получила ни евроцента из того фонда, откуда сейчас предлагается дать деньги Украине. При этом, деньги не получила и Польша, и все под тем предлогом, что в Будапеште и Варшаве дефицит демократии и верховенства права. Надо же чем-то оправдать пустой кошелек. Орбан, на которого сейчас ополчились все европейские укрофилы, пытается спасти остатки европейского бюджета, чтобы тем же укрофилам было на что выпить утром чашечку кофе с круассаном.

Но если бы все ограничивалось только Евросоюзом! Большие проблемы встали в связи с Украиной перед Международным Валютным фондом (МВФ).

- Ради Украины МВФ уже три раза, начиная еще с 2015 года, менял правила кредитования, - рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин и объяснил, почему это происходит. - По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе - фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера.

То есть большая часть средств, которые МВФ выделяет Киеву, предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам. Обслуживание ранее сделанных долгов, когда сама Незалежная денег не получает, но за счет такого перекредитования отдает проценты и долги по ним, лишь увеличивая собственную задолженность. Ну а главный акционер понятно кто. Кто сидит в Вашингтоне.

Не меньшие вопросы в связи с Украиной встали и перед Всемирным банком (ВБ). Он недавно одобрил кредит Киеву на 1,5 млрд. долларов. Но этот кредит выдается не из собственных ресурсов банка, а под гарантии Японии. И тут есть, конечно, вопрос: у ВБ на Украину исчерпались собственные средства, или же в штаб-квартире Всемирного банка, трезво оценивая перспективы украинской экономики, не хотят рисковать собственными деньгами?

Наверное, все же второй вариант, потому что из более 24 млрд. долларов США, которые ВБ выделил Украине, 90% средств предоставлены не самой этой конторой, а в форме суверенных гарантий стран-доноров – США, Великобритании, Японии, ФРГ и других государств-членов ЕС. Что означает погашение выданных Украине кредитов в случае отказа заемщика выплачивать долги погашение их за счет средств государств, предоставивших гарантии.

Всемирный банк во всей этой компании, похоже, самый умный. Потому что даже самый тупой украинский финансист или банкир за 2 минуты на пяти пальцах объяснит кому угодно, что Украина никакие свои долги не отдаст. Никому и никогда. Зато в омут нищеты или бедности вслед за собой сможет утянуть любого партнера и, тем паче, союзника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим Зеленского променял Родину-мать на чебурек: Апогей безумия на Украине

В Львовской области нашли замену снесенному памятнику "Родина-мать" (подробности)