Главной темой «селектора» стало выполнение различными предприятиями гособоронзаказа. Но все-таки начал это совещание министр обороны с того, что происходит сейчас на передовой.

Главной темой «селектора» стало выполнение различными предприятиями гособоронзаказа. Но все-таки начал это совещание министр обороны с того, что происходит сейчас на передовой.

Он отметил, что «наши Вооруженные Силы наносят огневое поражение противнику», отчего значительно снижается его наступательный потенциал. Назвал Шойгу и конкретные цифры по Южно-Донецкому, Запорожскому и Донецкому направлениям. Напомним, именно так украинские боевики пытаются атаковать, но безуспешно.

С момента начала наступления ВСУ по этим трем направлениям российские войска уничтожили:

* 15 самолетов,

* 3 вертолета,

* 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков «Leopard».

- Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, - подчеркнул Сергей Шойгу. - Всего же с 4 июня украинские войска потеряли примерно 2500 единиц различного вооружения.

Это данные по всем направлениям линии соприкосновения.

Рассказал министр и о работе сил противовоздушной обороны:

- За прошедший месяц перехвачено 158 реактивных снарядов «HIMARS», 25 крылатых ракет «Storm Shadow» и 386 беспилотных летательных аппаратов.

Подводя итог, Шойгу отметил, что «в целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг». Пир этом он отметил «мастерство наших бойцов» и «завышенные ожидания от хваленого западного оружия».

При этом министр отметил, что расслабляться нельзя. Западные кураторы гонят ВСУ вперед, требуют продолжать наступление, «не считаясь с существенными потерями». Причем, отсутствие успеха «на земле» Киев ради пропаганды своей победы компенсирует «за счет террористических обстрелов гражданских объектов»

В то же время, по словам Шойгу, «благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих удается минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней».

Высказался министр обороны и о военном мятеже, который был поднят 24 июня. Он подчернул, повторив слова президента, что он провалился «прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу». И отметил, что эта провокация не повлияла на действия российских войск на передовой.

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