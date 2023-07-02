Что известно о подготовке новой волны наступления ВСУ и как «вежливые» ракеты России рушат планы Киева

Российские ВКС, артиллерия, дроны-камикадзе и «вежливые» ракеты регулярно нарушают планы ВСУ Фото: Александр КОЦ

НАПУСКАЮТ ТУМАН

Украинские войска со дня на день могут предпринять еще одну попытку ударить большими силами на Запорожье и прорвать линию соприкосновения, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель движения "Мы вместе с Россией" в Запорожской области и член администрации региона Владимир Рогов. По его словам, разведка фиксирует перегруппировка боевиков ВСУ вдоль линии соприкосновения. Причем, это происходит на некоторым удалении, чтобы не достала наша артиллерия:

- Идет перемещение техники, двигаются грузовики, в которых обычно перевозится живая сила, - говорит он.

При этом растет общее количество сил. Подразделения перебрасываются с Васильевского направления Запорожского фронта на Ореховское, с Ореховского на Гуляйпольское. Оттуда – на Времевский выступ.

- И таких вариаций десятки, - отмечает Рогов. - Это делается специально, чтобы запутать нашу разведку, чтобы мы вдруг в какой-то момент потеряли контроль над тем, где сосредоточены наибольшие силы.

Но эти планы регулярно срывают российские ВКС, артиллерия, дроны-камикадзе и, как выразился Рогов, «вежливые» ракеты. Они бьют не просто по позициям врага, а по местам их дислокации. В результате взлетают на воздух склады с оружием, снарядами. Дополнительным подтверждением точного попадания становятся и количество скорых, которые приезжают к месту прилета.

БРИГАДЫ СТЯНУТЫ

При этом эксперт отмечает, что основной резерв ВСУ на Запорожском направлении еще не использовался:

- Группировка противника накоплена для атаки на трех основных участках Запорожского фронта: Ореховском, Пологовском и Гуляйпольском, - отмечает Рогов.

По его словам:

- На юго-востоке Днепропетровской области, на границе с Запорожской областью, находится основная часть тактической группы «Марун» (в переводе с английского это темно-красный, бордовый - по цвету беретов у десантников ВСУ). В эту тактическую группу точно входят силы 46-й аэромобильной бригады, 82-й, 132-го разведывательного ДШВ, 71-й егерской бригады.

- Кидаются мобилизованные и подразделения 128-й егерской бригады из Закарпатья (Которую несколько раз уничтожали, переформировывали, дополняли).

- В усиление к ним были брошены подразделения 47-й и 65-й бригад ВСУ.

МАЛО КТО ХОЧЕТ ИДТИ В БОЙ

- Их общий уровень морально-психологического состояния крайне низкий, - рассказывает Рогов. - Это подтверждают и внутренние отчеты, и количество переходов на мирную сторону, то есть к нам в плен.

Солдаты отказываются воевать в том числе и потому что не умеют - далеко не всегда подготовка на западных полигонах качественная. Боец с Западной Украины, пойманный на посту, рассказывал, как он был схвачен, отправлен на двухнедельное обучение в Испанию, где его толком ничему не научили. В результате прямо на поле боя он сдался и был очень благодарен, потому что не хотел сражаться.

- Среди боевиков ВСУ есть упоротые нацисты, мотивированные, и есть те, кого силой заставляют. И здесь важно сортировать и понимать, кто по желанию становится убийцей и воюет за режим Зеленского, и кто не хотел этого делать, кому надо помогать переходить на мирную сторону, - объясняет Рогов.

БУДУТ ПРОВОКАЦИИ И В ДРУГИХ МЕСТАХ

О том, что враг планирует большое наступление, говорит и замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Причем, основное направление удара будет именно на Запорожском направлении.

Ходаковский объясняет, что события прошлой недели с мятежом «Вагнера» отвлекли российские медиа и простых граждан от событий на фронте, но «противник не собирается сидеть у телевизора и смотреть, что происходит в России», а готовится к попытке прорыва российской обороны.

- По результатам анализа всех поступающих данных на Орехово-Положском направлении он сосредоточил до сорока батальонов, преследуя цель рвануть по вектору Орехов - Токмак, - говорит Ходаковский.

Более того, противник уже понял, что мы можем достать до любого склада или скопления техники, поэтому менять тактику и собирать ударный кулак он не будет, считает Ходаковский:

- Скорее всего он продолжит тактику ползучего наступления ограниченными силами, пока не поймёт, что создались благоприятные условия для введения в действие основных резервов, - считает Ходаковский.

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