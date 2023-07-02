Почему 8-летняя девочка показала жест о помощи в эфире Первого канала: Полная история семьи

Международный знак о помощи, который показала девочка из Владимирской области во время съемок телешоу Фото: скриншот видео

Муром (Владимирская область), большой двухэтажный коттедж. Семья - заботливая мама и трудолюбивый отец, двое дочек-красавиц, бабушка с дедушкой (жили до поры до времени вместе). Счастливые семейные фотографии в соцсетях. Никто не знал, что творится за высоким забором, пока в эфире Первого канала 8-летняя Алина (имена изменены – прим. ред.), старшая из девочек тайно не подала всей стране сигнал SOS.

«Нам с мамой и сестрой живется очень дружно! Особенно я очень-очень-очень сильно маму люблю. Я ей за все, за все, за все благодарна. Я очень сильно ее люблю и сестренку тоже!», - говорит Алина в передаче, сидя в обнимку с 4-летней сестрой Олей, опеку над которой не могут между собой поделить родители (в этом и была суть передачи).

В это же время за спиной сестры девочка показывает жест, который считается международным сигналом о помощи при домашнем насилии (согнутый большой палец, которые несколько раз обхватывается остальными). Сигнал заметили зрители и начали атаковать канал.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СЕМЬЕ

...Эта, как и множество скандальных историй, началась с любви. 31-летняя Кристина Боржова и 33-летний Карен Тунян (работает системным администратором) познакомились в интернете. Слово за слово, звонок за звонком, и пара встретилась в реальной жизни. Кристина тогда жила в городе Муром Владимирской области вместе с родителями и дочерью Алиной от первого брака, а Карен в Москве. Периодически Карен приезжал ее навещать. В 2019 году Кристина забеременела.

- Сама она никогда не работала. На старшую дочь она получает пособие по инвалидности и алименты от отца ребенка, которому запрещает видеться с ней. Когда Кристина забеременела, я отвез ее рожать в Москву. В официальном браке мы не были, да и не жили даже вместе, - рассказывает Карен Тунян.

Все закончилось через две недели после родов – Кристина, недолго побыв в столице, собрала вещи, взяла новорожденную дочь и сбежала обратно в Муром к родителям. Причиной, как говорит Карен, стал ее «тяжелый нрав и нежелание исполнять хоть какие-то обязательства».

- Возникали разные конфликтные ситуации, но не настолько. А когда родилась дочь, она сначала давала с ней видеться, но через полгода за этим мне пришлось обратиться в суд. Я шел по пути закона. В суде утвердили порядок общения с ребенком, она сама признала почти все требования, готова была их исполнять, - вспоминает Карен.

Суд постановил, что отец может забирать дочь к себе каждую вторую и четвертую субботу месяца с 12 до 20 часов. По словам Карена, первое время Кристина исполняла требования суда, но вскоре перестала. Не отпускала – и все.

У Кристины уже – новая любовь. По словам Карена, мать девочек и ее новый сожитель поднимают руку на детей и настраивают младшую против отца.

Сейчас девочки живут с матерью и ее новым сожителем

Видеокадры семейных скандалов, где взрослые разбираются, а дети рыдают, попали в соцсети. С этой историей пара и оказалась в эфире Первого канала.

Тайное «SOS», действительно, переполошило зрителей. Многие гадали, умышленно ли показала этот сигнал девочка, или просто баловалась, или это был сценарий продюсеров. Сейчас уже не суть: проблемы вскрылись, и очевидные.

Сама Кристина какое-то время хранила молчание. Только спустя время выдала свою версию произошедшего. По ее словам, это Карен бил ее на глазах у детей, угрожал и не давал жить спокойно.

ЖЕСТУ НАУЧИЛА БАБУШКА

А вот что KP.RU рассказала мама Кристины, Галина Геннадьевна. Она в этой истории не на стороне дочери:

- Наша внучка знает об этом сигнале. Мы с ней обсуждали его около года назад. Она увидела его в Тик-Токе. Спрашивала у меня про это. Я ей сказала, что это сигнал о том, что нужно помочь. В эфире она воспользовалась ситуацией. Это видно. Просто послушайте, как она о маме говорит, очень натянуто, что она любит ее, что она ей благодарна. Ребенок зажатый весь, она в жизни не такая была. Она смеялась, веселая была. А тут она другая.

По словам бабушки, девочка подала сигнал намеренно. Женщина уверяет, что новый сожитель Кристины – бывший наркоман. Детей хоть и не бьет, но шлепнуть может.

- Если они балуются за столом, их выгонят со словами: «Ходите голодные». Ситуация накалялась давно. Моя дочь не разрешает детям общаться с родственниками, даже с нами. К нам запрещали подходить, - вздыхает Галина Геннадьевна. - В итоге было, что ребенок из-за угла помашет нам, сердечко пальцем нарисует. А они выросли ведь у нас на руках с роддома.

Свою дочь Галина Геннадьевна называет «собственной болью». Из-за разногласий в семье она с мужем переехала из коттеджа на съемную квартиру.

- Младшую очень хочет взять к себе отец. Мы этому не препятствуем. Папа может воспитывать своего ребенка. А старшую - да, мы хотели бы поселить у себя. Сейчас такая шумиха в СМИ по этому поводу, а нам даже никто не позвонил, чтобы узнать, как обстановка у нас. Конечно, мы готовы внучку себе поселить. Тут даже вопросов никаких быть не может, это ребенок, который с рождения с нами был…

«Комсомолке» удалось связаться и с родным отцом самой Алины, но ответить на вопросы о состоянии дочери он не смог.

- Мне уже семь лет не дают с ней видеться. Я не в курсе, что там происходит. Кристина не дает общаться мне с дочерью, потому что я якобы денег мало даю. Но когда она давала встретиться с внучкой моей маме, то Алина бабушке ничего не рассказывала о каком-то насилии, - рассказал отец девочки.

Сама Кристина какое-то время хранила молчание Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

- После демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи организована проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области. - Будут установлены условия проживания семьи. При наличии оснований будут приняты меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ксения Мишонова, детский омбудсмен Московской области: «Они думают, если попросят о помощи у взрослых, будет только хуже»

- Я этот жест, конечно же, знаю. А вот дети в большинстве своем - не уверена. Было бы хорошо больше рассказывать о нем, распространять информацию, сделать это системной работой. Случается, что дети сами сообщают о насилии. Буквально на прошлой неделе нам переслали сообщение от девочки из Подмосковья, которое она написала на сайт коллег из Магаданской области. Ребенок нашел в интернете первый попавшийся адрес службы психологической помощи и написал. Девочка сообщила об отчиме-педофиле. Мы подключили Следственный комитет, и буквально через полтора часа этот человек был задержан.

А однажды мне написал мальчик, попросил помочь маме, которую избивает отец. Сама женщина в полицию не обращается, боится. Никаких контактов не оставил. Но мы его нашли через спортивную секцию, в которой он занимался. Тренер нам хорошо помог. На самом деле, это большая проблема: важно научить детей обращаться к взрослым, чтобы они нам доверяли. Потому что у них есть ощущение, что если они расскажут о своих проблемах, будет еще хуже. Надо учить не стесняться, не бояться обращаться за помощью.

ВАЖНО!

Бесплатные службы , где могут помочь детям и подросткам

- Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: +7 800 2000-122.

- Центр экстренной психологической помощи МЧС России: +7 495 989-50-50 (круглосуточно).

- Центр психолого-педагогической, методической и консультативной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ): +7 800 600-31-14 (круглосуточно).

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