Известный актер отказался сниматься у Никиты Михалкова: и вот почему

Актер Кирилл Кяро. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер Кирилл Кяро, извсетный по фильмам "Измены", "Научи меня жить", "Эпидемия. Вонгозеро" заявил, что не хочет работать с Никитой Михалковым. Знаменитость отметила, что ничему у режиссера уже не научится.

Когда-то Кирилл Кяро мечтал о съемках у Никиты Михалкова. Актер признавался, что сможет многое получить от работы с режиссером. "Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Мне, как и многим, нравятся его ранние фильмы", - отмечал Кяро.

Но спустя годы мнение свое артист поменял. По его словам, между ним и Никитой Сергеевичем лежит пропасть. "Сейчас я понимаю, что ничему я у него уже не научусь. Может, и ошибаюсь... Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность", - поделился он мнение с газетой "Собеседник".

Кирилл хотел бы еще сняться у Сергея Урсуляка и Юрия Быкова. Он отмечает, что эти режиссеры полностью настроенные на актеров. "Мне очень хочется еще хотя бы раз поработать с Сергеем Урсуляком или с Юрием Быковым. С ними актерам интересно", - поведал он.

Стоит отметить, что Кяро сейчас очень востребованный актер. Он снимется не только в России, но и в Европе. Волна популярности накрыла его несколько лет назад, а до этого он буквально сидел без работы. "Наступает возраст зрелости. Если ты не спился, не сошел с ума, тебя не увело куда-то, если ты в хорошей форме, то ты самый востребованный актер", - объяснял свой успех Кирилл.