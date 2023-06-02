Жена раскрыла правду о состоянии попавшего в больницу Никиты Михалкова

Никита Михалков госпитализирован после жалоб на сердечные боли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известие о том, что Никита Михалков госпитализирован после жалоб на сердечные боли, растревожило поклонников режиссера. Неравнодушные граждане переживают, что произошло с маэстро. Ситуацию прояснила супруга мэтра Татьяна Михалкова.

Никита Михалков попал в больницу после того, как почувствовал себя нехорошо. Режиссера привезли в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца после того, как он пожаловался на перебои работы сердца и одышку.

Жена артиста Татьяна Михалкова вышла на связь с публикой и рассказала о том, что стало причиной госпитализации. По ее словам, с маэстро все в порядке. "Он жив, здоров. Плановая проверка", - цитирует супругу Пятый канал.

Отметим, минувшей зимой Никита Сергеевич неделю провел в реанимации. Артист находился в тяжелом состоянии, у него было значительное поражение легких. У мэтра выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Опасения вызывали и его хронические болезни, которые обострились. Врачи боялись, что случится инфаркт. К всеобщей радости не только родных и близких, но и простых россиян 77-летний Михалков смог победить недуг. 24 января 2023 года он сообщил, что его выписали и поблагодарил всех неравнодушных за молитвы и теплое отношение.

Легендарный режиссер также сообщал, что врачи разрешили ему возобновить выступления, потому он приступил к репетициям в театре. А 6 февраля впервые после болезни появился на публике. Как шептались в антракте театралы, артист блистал на сцене. Многие отметили, что Никита Сергеевич хоть и немного изменился внешне за время болезни, но худоба ему к лицу.