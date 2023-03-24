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Звезды24 марта 2023 16:40

Никита Михалков: "На грани сумасшествия то, что произошло со Смольяниновым*"

Режиссер заявил, что Смольянинов выступил против России, так как его "сломил соблазн"
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Никита Михалков несколько лет знает Артура Смольянинова

Никита Михалков несколько лет знает Артура Смольянинова

Никита Михалков высказался об Артуре Смольянинове*. Осенью 2022 года признанный иноагентом актер со скандалом сбежал из России. Из-за границы 39-летний артист сделал ряд громких заявлений. В ходе одного из интервью Артур обмолвился, что готов стрелять в россиян. Это стало последней каплей для его коллег-артистов. И если одни в резкой форме порицают звезду "9 роты", то Никита Сергеевич до сих пор недоумевает, что произошло с некогда перспективным молодым человеком.

Никита Михалков несколько лет знает Артура Смольянинова. Молодой актер снимался у режиссера в фильме "Утомленные солнцем-2". На площадке Артур, по словам мэтра, работал прекрасно, потому Михалков очень опечален тем, что сейчас происходит со Смольяниновым.

"Для меня было не просто удивлением, а разочарованием глубочайшим, на грани сумасшествия то, что произошло с актером Артуром Смольяниновым. Хороший артист, замечательный, веселый человек, прекрасно работал. Что с ним произошло?" - сокрушался мэтр.

По словам Никиты Сергеевича, Смольянинов выступил против России, так как его "сломил соблазн". Михалков рад, что рядом с ним - настоящие патриоты, готовые все отдать за Россию и ее светлое будущее. "Все мои товарищи те, с кем я работал и работаю, - мои единомышленники", - цитирует его ТАСС.

Напомним, широкий резонанс вызвали антироссийские заявления бывшего мужа Дарьи Мельниковой. Беглый артист заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины против России.

*Минюст РФ включил Артура Смольянинова в список физлиц-иноагентов

Шоу-бизнесИнтересноеНикита Михалков: досье KP.RU