Вопрос дня: А вы стали работать больше или меньше? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета при правительстве РФ:

- Лично я и раньше много работал. Консалтинг в области финансовых рынков безразмерный, с утра и до ночи. И заказов стало больше с прошлого года.

Дмитрий Дибров, шоумен, телеведущий:

- О чем вы говорите, коллега, ну давайте напомним друг другу высказывание Сервантеса: жена писателя никогда не поймет, что писатель работает, даже глядя в окно. Я в 1981-м приехал в Москву из Ростова, и с тех пор у меня не было ни одного по-настоящему выходного дня. Когда я болтаю черт-те с кем

черт-те о чем - я работаю. И когда лежу целый день - работаю тоже. В мае вернулся из Африки - запустил новые проекты. Жизнь - это земледелие. Результат работы приходит осенью.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности:

- Я работаю на нескольких работах и как преподаватель, и как научный сотрудник, и моя рабочая неделя за последний год точно не сократилась.

Андрей Князев, глава московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры»:

- Стало меньше работы. Многие клиенты наши уехали из страны, многие ушли на СВО, кто-то отложил дела вроде расторжения брака до будущих времен. При этом мне нотариусы говорят - у них нагрузка повысилась: квартиры продают-покупают, завещания составляют.

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям:

- Как работал круглосуточно семь дней в неделю, так и продолжаю. У меня тяжелые пациенты. Тут и гепатиты, и тяжелые инфекции. Что касается СВО - хирургия часто сопровождается тяжелыми гнойными ранами, а мои исследования помогают больше выхаживать сложных пациентов после тяжелых ранений с заражением. Люди обращаются.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- После того как турпотоки переориентировались с внешних на внутренние рынки, работать приходится больше. Прибыльность внутреннего туризма меньше, это более диверсифицированный продукт по видам, и это требует большей работы. Запустить чартеры на Северный Кавказ, на Байкал, на иные направления - это потребовало немалых усилий. Мы поменяли формат в последние полтора года и не просели во многом благодаря большей интенсивности работы.

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