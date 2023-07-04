«Возращение блудных попугаев»: сбежавшие за границу звезды тоскуют по Родине

Иноагент Андрей Макаревич* ради хороших гонораров гото попеть и на Родине, откуда убежал Фото: соцсети

Артисты и блогеры, сбежавшие после начала СВО за границу, пытаются узнать – примут ли их на Родине. Малочисленные звезды, отъехавшие из России за рубеж, думали, что смогут и там хорошо зарабатывать. Однако «там» их никто не ждал – теперь поют, пляшут, играют в заграничных клубах и небольших концертных залах для русскоязычной аудитории за гонорарами намного меньшие чем привыкли за годы сытой жизни. Однако часто концерты приходится отменять. Много лет живущие за границей выходцы из бывшего СССР привыкли пару раз в год посещать концерты русских артистов. Теперь же этих концертов стало больше – но спроса на них нет. Потому часть отъехавших стала интересоваться – как примут их поклонники, если они решат вернуться?

Некоторые звездочки после отъезда не высказываются на политические темы. Другие же наоборот решили, что надо привлечь внимание и ради пиара быстро стали русофобами, придумали оправдания переезду, клевету, полили грязью Родину и соотечественников. Теперь стали понимать: легких денег на русофобии не заработать.

21-летний Даня Милохин уехал позже других. Осенью 2022 года блогер, певец и начинающий артист Милохин неожиданно устал кататься в шоу «Ледниковый период»: нарушил контракт, бросил проект и укатил на отдых к друзьям в ОАЭ. Неожиданно (только для юного блогера) денежный поток прекратился.

К Милохину прилипла репутация «ненадежный», он улетел в Лос-Анджелес к коллегам по тикток-дому, а там «залетел» в плохую историю. Дело было так: надеясь заполучить интерес новой аудитории, Даня Милохин в прямом эфире соцсети повторял за проукраинским блогером Артуром Бабичем гимн Украины, слова на украинском языке. Сначала Милохин пел гимн России, но вспомнил, что Бабич с Украины – и потом они пели вместе. Ожидаемо российская аудитория обозначила Даню Милохина предателем. Он улетел жить в Дубай, где поселился у иноагента Моргенштерна*, чтобы не тратить деньги на аренду. Милохин продал свой майбах за 5 миллионов рублей (брал за 8). Теперь проедает эти деньги, так же подкидывают помощь товарищи, концерты у парня бывают крайне редко – в клубах ОАЭ, Казахстана. Сейчас Милохин путешествует за счет более обеспеченных коллег. И на днях сам спровоцировал актуальный «вопрос-ответ» у себя в телеграм-канале. Хотел прощупать реакцию публики и сообщил, что его часто спрашивают, когда он вернется в Москву: «Пока непонятно. Думаю, что скоро. Надеюсь, что меня не уничтожат там…» Очевидно, что блогера никто не собирается «уничтожать», будет полный игнор – от рекламодателей, телевизионщиков, организаторов концертов и т.д. То есть просто не будет работы и прежних «легких миллионов».

Ни один раз ностальгировал по родным просторам 25-летний иноагент Моргенштерн*: «Я обожаю Россию. Так хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера. Даже в пробки на МКАД…» Рэпер живет на заработанные ранее миллионы, а также подрабатывает редкими клубными концертами.

Старшие товарищи отъехавшей молодежи похитрее и прямо свои желания не высказывают: проверяют обстановку и настроения «случайными» намеками. Уже и 69-летний иноагент Андрей Макаревич* (проживает в Израиле) говорит, что готов давать концерты в России – надоело петь по заграничным кабакам… И русофобских высказываний от Макаревича* последнее время не слышно…

Политолог Раевский считает, что сбежавших артистов люди просто так не простят — надо поддерживать наших героических солдат Фото: Личный Архив

Примут ли этих артистов соотечественнике на Родине? Судя даже по реакции бывших поклонников артистов-предателей в соцсетях: просто так, без раскаяния - нет. Чтобы вернуть доверие людей придется постараться – подтвердить свой патриотизм делами, а не словами.

Политолог Дмитрий Раевский поделился с KP.RU своим мнением по поводу сбежавших за границу артистов-русофобов: «Вся Россия сейчас фактически противостоит НАТО. Считаю, что общество не примет этих артистов в тех условиях, что есть сейчас. В будущем тоже маловероятно. После окончания СВО репутация таких людей не вернется. Чтобы мнение общества изменилось, нужно заниматься социальной деятельностью для поддержки наших героических солдат на линии боевого столкновения или же в полевых лагерях. Как минимум, нужно возить гуманитарную помощь. В любом случае, бегство и предательство Родины люди им просто так не простят».

*Минюст РФ включил Андрея Макаревича, Моргенштерна в список физлиц-иноагентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сбежавшие за границу звезды живут без России: Лобода и Брежнева распродают дома, а Милохин "проедает" розовый Майбах

Уехавшие артисты распродают имущество в России и сидят за границей без работы (подробности)