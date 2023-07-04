Украине запретили использовать современную технику Запада: Киев не оправдал ожиданий ключевого союзника

Пытаясь спасти дорогостоящие «Леопарды», ВСУ сменили тактику их использования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последний месяц, пытаясь провести контрнаступление, украинские военные потеряли более 30% поставленной Западом военной техники. Наиболее дорогостоящей потерей стали немецкие танки Leopard 2A6, массовое уничтожение которых вызвало шквал негодования в НАТО. Только по официальным данным бундесвера на данный момент уже уничтожено 18 из 54 поставленных танков.

Пытаясь спасти дорогостоящие «Леопарды», ВСУ сменили тактику их использования. Раньше они шли на них в атаку и попадали на мины, а теперь стреляют из закрытых огневых позиций, используя танки как артиллерию. Однако это не решило проблему. Ведь орудие быстро изнашивается, снаряды наносят минимальный урон, а сам неподвижный танк легко обнаружить.

В связи с этим в НАТО пришли к выводу, что применение Leopard 2A6 в ходе наступления допустить нельзя, так как это слишком дорого обойдётся Западу. Вместо них ВСУ передадут очередную партию снятых с вооружения в странах НАТО танков Leopard 1. «Западные государства с большими ожиданиями поставили Киеву дорогостоящие танки. Но Украина не оправдала наших надежд», – считает немецкий военный аналитик Франц Беки.

Информацию о поставках старых "Леопардов" вместо современных уже подтвердил Борис Писториус. «В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил в своём обращении министр обороны ФРГ.

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