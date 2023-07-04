Что подорожает в России из-за падения рубля: пять товаров, которые скоро могут взлететь в цене

Что подорожает в России из-за падения рубля? Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

...Вот прямо сейчас, когда я пишу эту статью, доллар перепрыгнул планку в 90 рублей, а евро дорос до 98. Острословы в телеграм-каналах уже шутят, что российский Центробанк выпускает купюру в 1 евро (она же - 100 рублей).

А ведь еще в декабре 2022 года обе мировые валюты были чуть выше 60 рублей. С тех пор курс потихоньку снижался, а весной падение ускорилось: с начала мая рубль просел на 17%.

Почему он так резко упал - мы писали не раз: экспорт сокращается, импорт растет, дефицитный госбюджет и т. д. Поэтому сегодня поговорим о другом - как падение рубля скажется на ценах?

А оно точно скажется. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович посчитал: один только рост курса доллара с 60 до 90 рублей даст инфляцию в 4%.

- Это в дополнение к запланированной инфляции, - предупреждает эксперт. Напомним, «запланированная» Центробанком инфляция к концу этого года должна составить от 4,5 до 6,5 процентов.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков уверяет, рост инфляции сейчас на минимуме за последнее десятилетие. И гораздо ниже, чем в западных странах, объявивших нам санкции.

- Но так или иначе цены все равно находятся под влиянием курса российского рубля к другим валютам, не только доллару и евро, - говорит эксперт. - Хотя в целом это влияние не слишком сильное, потому что реальное давление оказывают долгосрочные процессы ослабления или укрепления национальной валюты. Поэтому, безусловно, какие-то товары подорожают, но не критично. И это будет связано не только с ростом курса, но и с другими факторами.

- В первую очередь дороже станут те товары, которые завозятся из-за рубежа, - конкретизирует финансовый аналитик Михаил Беляев. - Это потребительские товары и то, что нужно для промышленности – компоненты, станки и пр. Вслед за ними подорожает все остальное.

Что именно и на сколько — разберем ниже.

ПРОДУКТЫ

Начнем с неочевидного. Казалось бы, почему должны подорожать продукты, особенно те, что производятся в России Аналитик Михаил Беляев объясняет это так. Без разницы, где была выращена курица, которую мы видим на прилавке – у нас или за рубежом. Она все равно поднимется в цене. Пора советского ценообразования, когда птицевод предлагал товар на рынок с наценкой в 10-15% для покрытия своих расходов и получения небольшого дохода, прошла. Продавцы еды тоже хотят покупать технику и ездить на отдых.

- Инфляция – это река, которая в половодье несет за собой все рукава, затоны и притоки, - предлагает Беляев понятный всем образ. – Поэтому при рыночной экономике птицевод выложит на прилавок курицу именно по той цене, которая есть на рынке. Поэтому не надо думать, что продукты не подорожают. Они поднимутся в цене на уровень инфляции точно, а то и чуть больше, если курс рубля продолжит падение.

Но если говорить о фруктах-овощах, которые мы сейчас видим на прилавках, то они подорожать не должны — так считают эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Цены здесь главным образом зависят от широты предложения на рынке, а не от колебания курсов.

АВТОМОБИЛИ

- Цены на автомобили четко следуют за валютным курсом, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Но то падение курса рубля, которое произошло, уже отражено в нынешних ценах. Правда, мы не знаем, когда падение прекратится. В целом, для поставщиков и продавцов автомобилей комфортен курс 60 рублей за доллар. Это гарантирует спрос на авто и ввоз их на территорию России. Чем дороже, тем спрос меньше. То, что сейчас дилеры говорят об удорожании, они таким образом страхуют себя на случай дальнейшего понижения рублевого курса, поэтому заранее заявляют о повышении.

Цены на автомобили четко следуют за валютным курсом Фото: Shutterstock

Экономист Максим Чирков добавляет, что поставок автомобилей в Россию в последнее время становится все больше. Поэтому цены на автомобили вряд ли поднимутся очень уж сильно: конкуренция не даст.

Но рост, безусловно, будет. В группе компаний «Автодом» уверяют, что цены на автомобили уже скоро поднимутся на 15-20%. К тому же запасов машин европейских марок практически не осталось на складах. Поэтому следующая партия будет дороже.

БЫТОВАЯ И МОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

На рынке техники изменение курса рубля отражается не сразу, а с задержкой в 1,5-2 месяца.

- Но в нынешней ситуации с параллельным импортом, когда поставщики не просчитывают валютные риски и не фиксируют стоимость товара в договоре, цены могут меняться быстрее, - объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – Розничные сети переписывают ценники в короткие сроки. Правда, все зависит от категории товаров – что-то уйдет по более высокой цене, а что-то залежится. Кстати, сегодня мы видим, что некоторые продавцов и поставщиков цены поменяли, а кто-то этого не сделал, ожидая отката курса. Если говорить более конкретно, то прогнозируемое повышение цен, например, на мобильные телефоны - 7-8%. Независимо от страны-производителя. Чуть ниже могут быть цены китайских моделей, поставщики которых работают в России и у них есть приличные запасы на складах. Это, к примеру, телефоны марок Tecno и Xiaomi.

ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ

Вице-президент и глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский отмечает, что курс валют и цена на туристические услуги прямо пропорциональны.

- При этом массовый выездной туризм не сильно подвержен изменению курса, - говорит эксперт. – Там роль играет спрос и количество предложений. На остальных направлениях, менее массовых, туроператоры вынуждены работать с имеющимися предложениями, у которых нет особой конкуренции и цены формируются в валюте.

Проще говоря, Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ заметно подорожать не должны (куда уж дороже-то). А вот менее массовые направления — скажем, Израиль, Индонезия, не особо популярная нынче Европа — прибавят в цене примерно столько, на сколько упал рубль.

По словам Уманского, если речь идет о внутреннем туризме, то прямого влияния курса рубля нет, но есть ряд косвенных факторов. Например, это влияет на себестоимость гостиничных услуг, особенно отелей, предлагающих много дополнительных сервисов. В гостиницах немало импортных комплектующих – мебель, постельное белье, химия, моющие средства. И даже некоторые продукты питания импортного производства.

Отели «все включено» еще больше зависят от курса рубля.

- При этом надо понимать, что на внутреннем рынке в перспективе одного сезона большого подорожания не будет, - дополняет эксперт, - потому что здесь тоже играет роль баланс спроса и предложений, который на ближайший год уже сформирован.

АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ

Илья Уманский уверяет, что цены на перевозки по международным направлениям, безусловно, вырастут. По некоторым данным, повышение возможно до 10%. Переезды и перелеты внутри страны должны остаться на прежнем уровне. Тут, правда, стоит отметить, что цены на авиа и ж/д-билеты в ближайшие месяцы точно подрастут из-за активного отпускного сезона.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ МЕНЬШЕ ВСЕГО

ТОВАРЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

- Немного вырастут цены в рублях на товары, которые поставляются к нам из-за рубежа, в том числе и из Китая через популярные маркетплейсы, - отмечает старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская. - Юань также укрепился по отношению к российской валюте вслед за американской и европейской.

ОДЕЖДА

В этом сегменте рынка цены останутся, скорее всего, прежними. Так как основные затраты на производство уже продаваемой одежды учтены в нынешних ценах. А повышение курса мировых валют по отношению к рублю будут заложены в заказах на отшив коллекций следующих сезонов. Но из-за того, что ассортимент одежды особенно российских брендов сейчас увеличивается (по оценкам специалистов на 30-40%), для конечного потребителя повышение цен будет не слишком большим.

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