Колидору, кепчуку, ложить и экспрессо придет конец: В России появится единый перечень словарей

Итоговый перечень словарей утвердит Правительство РФ. Фото: Shutterstock

Словарей существует много, однако они нередко дают разноречивую информацию по тем или иным языковым вопросам. Теперь разнобой исчезнет.

- В словарях будут отражены орфографические, орфоэпические, лексические и грамматические нормы каждого из включенных слов. Они, в том числе, будут определять, какие слова или значения слов не могут употребляться в текстах нормативных правовых актов, – пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик (полное название) станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного литературного русского языка, пояснили в министерстве. И составлять его будут по очень строгой процедуре. Заявки будут принимать от научных организаций и вузов, у которых в штате есть не менее 10 кандидатов наук или докторов наук в области филологии. Потом отобранным изданиям проведут экспертизу - не менее пяти организации для этого выберет правительственная комиссия. Это, вероятнее всего, будут Российская академия наук, Российская академия образования, университеты. Они проверят словари и справочники на соответствие обязательным критериям. Среди них - точность, полнота и правильность отражения сведений о нормах современного русского литературного языка, а также насколько доступно и понятно все изложено для обычных людей, не имеющих специального образования.

Итоговый перечень утвердит Правительство РФ. Порядок закреплен в постановлении Правительства РФ. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Нормативные словари, к слову, будут доступны и в электронном виде. Их переиздание планируют проходить не реже одного раза в пять лет.

Единого авторитетного источника, по которому можно было бы проверить, правильно ли мы говорим или пишем, говорят ученые, до сих пор не было.

- Проблема упорядочения лексикографической сферы в России назрела давно, - считает Наталья Трухановская, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. - Неоднократно отмечалось, что список словарей, утвержденный в 2009 году, является неполным и требует корректировки. В экспертной оценке нуждаются многочисленные словари, вышедшие в период так называемого словарного бума (за последние 30 лет), когда коммерческие цели главенствовали, а профессиональная цензура была ослаблена. Кроме того, словари нуждаются в актуализации в связи с обновлением самого языка.

Начиная с 80-х гг. XX в. существенно меняются произносительные, грамматические и лексические нормы. Четко сформулированные правила позволят избежать проблем двойного толкования, дадут ясность и определенность, которые крайне необходимы во всех сферах жизни человека и, в первую очередь, в юридической.