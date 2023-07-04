Астрофизики выяснили: течение времени во Вселенной было медленнее в несколько раз

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В молодой Вселенной, которой только-только исполнился миллиард лет, время не бежало, а неторопливо шло, простите уж за каламбур. Его течение было в пять раз медленнее, чем в наше время. То есть, спустя 13,8 миллиардов лет.

Каков был ход «раннего» времени, определили австралийские астрофизики. О чем сообщили на днях в журнале Nature Astronomy. На их статью ссылается портал ScienceAlert.

Ученые 20 лет наблюдали за квазарами –сверхмассивными черными дырами, располагающимися в центрах галактик. В итоге, проанализировали спектры излучения почти 200 штук.

Излучение шло до нас от 3 до 12 миллиардов световых лет. В зависимости от расстояния до того или иного источника. И, как выяснилось, искажалось. Изменения в его спектре и свидетельствовали, что «субстанция» пространства-времени, в которой мы все живем согласно Эйнштейну, со временем становилась словно бы жиже.

Как утверждает профессор Льюис (Professor Lewis) из Сиднейского университета (University of Sydney), 12 миллиардов лет назад время текло в 5 раз медленнее, а 3 миллиарда лет назад – уже в 1,2 раза медленнее, чем сейчас. То есть, почему-то ускорилось.

В разных областях Вселенной разное время. Фото: Shutterstock

Наверное, через миллиард-другой лет, если феномен и в самом деле существует, мироздание станет еще стремительнее. Не исключено, что с таинственным ускорением его темпа связана другая загадка, с которой столкнулись астрономы из Калифорнийского университета (University of California, Berkeley). Наблюдая за сверхновыми звездами, они обнаружили, что Вселенная расширяется подозрительно быстро и не равномерно. Дальние галактики – те, которые образовались в молодой Вселенной, отдаляются от нас быстрее, чем ближние. Скорости отличаются примерно на 9 процентов. А такого быть не должно, согласно господствующей сейчас теории.

Подробности в нашем материале.

А какое время в не столь отдаленных пространствах – скажем, на Луне? Какой сейчас час, к примеру, в кратере Циолковского? Читайте наш материал.