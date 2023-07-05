Романа Костомарова разрушил роковой укол

Роман Костомаров в начале 2023 года активно выступал в ледовых шоу Фото: Даниил ОПАРИН

Александр Жулин впервые раскрыл правду о том, из-за чего Роман Костомаров лишился ног по колено и кистей на руках. По его словам, недуг развивался незаметно из-за рокового укола.

Роман Костомаров в начале 2023 года активно выступал в ледовых шоу. В какой-то момент он потянул плечо. Чтобы фигурист продолжал кататься, ему вкололи противовоспалительное.

"Что оно делает - снимает температуру, человек не чувствует боли. Я думаю, он тогда заболел пневмонией. За счет того, что температура сбивалась, симптомов, кроме кашля, не ощущалось. Думаю, что это довело его за 10 дней до такого состояния", - поделился Александр Жулин.

По его словам, все усугубила баня. "10 января он отметил окончание елок. Была баня. Все это привело к болезни как снежный ком", - рассказал тренер Борису Корчевникову в эфире шоу "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1".

Когда друзья Романа узнали, что он пережил ампутацию, все были в шоке. "Он настоящий герой. Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали… Вот такая простуда с ампутацией конечностей. Мне тогда сказали, что его шансы выжить - всего два процента", - добавил Жулин.

Сейчас Костомаров проходит реабилитацию. Ноги ему ампутировали по колено. На руках отсутствуют кисти. "Он живой, он остался отцом своих детей, мужем Оксаны, которая ему помогает", - резюмировал Алексаедр.