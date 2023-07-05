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Звезды5 июля 2023 13:10

Заявление Дмитрия Певцова о Ленкоме обернулось грандиозным скандалом

Варшавер ответил Певцову на его слова о смерти Ленкома без Захарова
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Дмитрий Певцов заявил, что для него Ленком прекратил свое существование со смертью Марка Захарова.

Дмитрий Певцов заявил, что для него Ленком прекратил свое существование со смертью Марка Захарова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Певцов заявил, что для него Ленком прекратил свое существование со смертью Марка Захарова. Актер признался, что до сих пор выходит на легендарную сцену. Он задействован в самом знаменитом спектакле "Юнона и Авось". А еще активно гастролирует.

Дмитрий Певцов уверен, что время любого великого театра рано или поздно подходит к концу. "Все великие театры - и невеликие тоже - рождаются, развиваются, хорошеют, крепчают, добираются до своей вершины. И умирают. Так случилось и с «Ленкомом»", - уточнил актер.

Актер сейчас хоть и продолжает играть в Ленкоме несколько спектаклей, в числе которых и "Юнона и Авось", но говорит, что отдает этому не так много времени, как раньше. "Тот «Ленком», который был моим домом 30 лет, прекратил свое существование почти сразу со смертью Марка Захарова в 2019-м. И я очень рад, что сейчас не там", - рассказал Дмитрий Певцов.

Слова артиста дошли до нынешнего директора Ленкома Марка Варшавера. Именно он возглавил учреждение после смерти Захарова.

Варшавер считает, что Певцов своими словами задел других артистов. "По-моему, это некорректное высказывание артиста по отношению к его коллегам, которые продолжают считать Певцова членом труппы и выходят с ним на сцену. А он заявляет: «Я рад, что не работаю в этом театре»", - цитирует его News.ru.

Варшавер напомнил, что в театре очень трепетно относятся к наследию Захарова. Публика с удовольствием смотрит постановки мэтра. "Театр сохраняет все захаровское наследие, он полон зрителей, получает награды..." - добавил театральный деятель.

Шоу-бизнесЗвезды: скандал