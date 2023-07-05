Заявление Дмитрия Певцова о Ленкоме обернулось грандиозным скандалом

Дмитрий Певцов заявил, что для него Ленком прекратил свое существование со смертью Марка Захарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Певцов заявил, что для него Ленком прекратил свое существование со смертью Марка Захарова. Актер признался, что до сих пор выходит на легендарную сцену. Он задействован в самом знаменитом спектакле "Юнона и Авось". А еще активно гастролирует.

Дмитрий Певцов уверен, что время любого великого театра рано или поздно подходит к концу. "Все великие театры - и невеликие тоже - рождаются, развиваются, хорошеют, крепчают, добираются до своей вершины. И умирают. Так случилось и с «Ленкомом»", - уточнил актер.

Актер сейчас хоть и продолжает играть в Ленкоме несколько спектаклей, в числе которых и "Юнона и Авось", но говорит, что отдает этому не так много времени, как раньше. "Тот «Ленком», который был моим домом 30 лет, прекратил свое существование почти сразу со смертью Марка Захарова в 2019-м. И я очень рад, что сейчас не там", - рассказал Дмитрий Певцов.

Слова артиста дошли до нынешнего директора Ленкома Марка Варшавера. Именно он возглавил учреждение после смерти Захарова.

Варшавер считает, что Певцов своими словами задел других артистов. "По-моему, это некорректное высказывание артиста по отношению к его коллегам, которые продолжают считать Певцова членом труппы и выходят с ним на сцену. А он заявляет: «Я рад, что не работаю в этом театре»", - цитирует его News.ru.

Варшавер напомнил, что в театре очень трепетно относятся к наследию Захарова. Публика с удовольствием смотрит постановки мэтра. "Театр сохраняет все захаровское наследие, он полон зрителей, получает награды..." - добавил театральный деятель.