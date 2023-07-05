Сбежавшую в США дочь Машкова удалили из военной драмы «Операция «Престол». Актрису заменила Татьяна Арнтгольц

Такие времена. Раскол иногда проходит даже внутри одной семьи. Так, Владимир Машков, пробовавший себя в Голливуде еще в 90-е, быстро все понял (ни один русский актер там не нужен и звездой никогда не станет) и вернулся. А вот его дочь Мария только начала этот путь, назвав отца «заколдованным». Начала по новой.

Около года назад Машкова дала интервью одному либеральному пропагандисту, в котором рассказала об american dream. Актриса переехала в солнечный «элэй» (Лос-Анджелес) с мужем, который перебивается любой шабашкой с площадки на площадку (администратор, оператор, продюсер — как возьмут), пока сама Мария безуспешно штурмует кастинги. Ездит артистка на антикварной «Тойоте» за полторы тысячи долларов, оплату на обучение детей выиграла в лотерею и, конечно, не забывает про психолога в отсутствие работы.

– У меня есть папка, где часов десять проб [в американское кино], которые я не получила, – сетовала Машкова. – Огромное количество ролей. Делаю там все, что могу: плачу, кричу, что еще нужно делать на пробах, чтобы получить роль? Плохую русскую, еще хуже, проститутку, такую проститутку, сякую проститутку. Не получила ни одной.

Правда, одна работа в американской жизни артистки все же случилась. Тогда Евгения Брик уступила роль Марии. Это был единственный шанс Машковой за 7 лет счастливой жизни в США.

Когда началась спецоперация, Мария, как и многие "специалисты" из среды актеров, не смогла смолчать. Ее использовали американские пропагандисты и организовали выступление русской артистки в прямом эфире CNN. Но никакого гешефта из пронзительного выступления извлечь не удалось. Машкова все так же никому из голливудских режиссеров и продюсеров не нужна. Зато в России, из которой актриса сбежала за счастливой жизнью, сериалы с Марией выходят.

Правда, уже без ее участия, что понятно и очевидно. Так, в шпионском ретро-детективе «Операция «Престол» («Россия 1»), посвященном работе советских спецслужб в ходе ВОВ, роль Машковой купировали. Точнее, заменили на работу другой актрисы — Татьяны Арнтгольц. В сериале речь идет об операции отвлечения, которую разработали и провели советские контрразведчики: подпольная организация «Престол», жаждущая возрождения монархии, должна была вызвать внимание абвера на себя и дезинформировать фашистов.

Одну из главных ролей — филолога Ирины Воскресенской, которая должна создать фиктивную пару с майором госбезопасности Нечаем (Павел Трубинер), чтобы внедриться в доверие к монархистам, — сначала сыграла Мария Машкова. Анонсы проекта, который начали снимать в 2021 году, выводили фамилию актриса в заголовки. Но затем эпизоды были пересняты с Татьяной Арнтгольц. Тех, кто знаком с последними выступлениями Машковой, это никак не удивило.

Вопрос в другом. Казалось бы, а чем такая практика отличается от работы украинской пропаганды, вырезающей русских актеров из своих сериалов? Отличия налицо. Прохор Дубравин, которого канал «СТБ» при помощи технологии дипфейк заменил в сериале «Последнее письмо любимого», ни одного слова не сказал про соседнее государство, где процветает русофобия и отмена русского языка, никогда не высказывался про спецоперацию или историческую принадлежность Крыма. Не появлялся на публике с символами СВО, не выказывал враждебности по отношению к одурманенному украинскому народу. Более того, актер всегда подчеркивал, что на Украине живет множество его друзей — адекватных и все понимающих людей, с которыми он поддерживает «человеческо-духовный» контакт. Актера удалили из проекта за то, что он русский.

Замена Марии Машковой — прямое следствие ее ярко выраженной антигосударственной позицией. Увы, не гнушавшаяся работать «в этой стране» актриса открыто высказалась против СВО (что уголовно наказуемо, кстати), против политики родной страны и даже взглядов и симпатий отца. Поэтому максимально уместная формулировка в таком случае: «это другое».