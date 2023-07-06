Переделал зенитку для стрельбы с плеча: Русский солдат-умелец Иван бьет врага "невозможным" оружием

Иван, позывной "Механик", у своего необычного орудия. Фото: Личный архив

Снайпер-разведчик способен подобраться к врагу очень близко, но огневой мощи ему часто не хватает. А что, если вооружить его пушкой? Или дать ракетную установку? Как же он потянет это все? - спросите вы. А легко. Инженер, воюющий на СВО, решил эту задачу.

Ивану 42 года, его позывной «Механик». У него своё предприятие в Екатеринбурге, где он работал главным конструктором, занимаясь оружейным тюнингом. С началом СВО Иван пошёл добровольцем. Взяли рядовым, но на четвертый день назначили командиром снайперской группы. Помогло увлечение спортивной стрельбой. Инженерные навыки пригодились не меньше.

У Ивана в родном Екатеринбурге - своё оружейное предприятие. На СВО он отправился добровольцем. Фото: Личный архив

КРЕПОСТНОЙ ПУЛЕМЕТ

- Правда, что ты и воюешь, и успеваешь оружие модернизировать?

- Я просто нахожу нестандартное применение тому, что под рукой. Вот была у нас зенитная установка ЗУ-23-2 со спаренной пушкой - разработка аж 1960-х годов. И их наделали очень много. И боеприпасов к ней – тоже. Но эта зенитка сейчас потеряла смысл - не может стрелять по новым самолетам.

- А по беспилотникам? Или по пехоте?

- Это было бы - как из пушки по воробьям. Понимаешь, обычно эту установку ставят на грузовик — на ГАЗ, ЗИЛ, «Урал»... А эта техника большая, заметная. Только подъехал к передовой и все — моментально получил из миномета.

- И что делать?

- Я переделал ее для стрельбы с плеча. Опробовал при штурме Марьинки. Пушки у этой зенитки скорострельные - 1000 выстрелов в минуту! Отлично зашли, как штурмовые орудия. Как артиллерия переднего края. У противника в соседних зданиях шансов не было. Больше двух месяцев враги думали, что по ним с земли работает БМП или БТР и отвечали по дороге из минометов и гаубиц. А мы стреляли с пятиэтажки. И так в Марьинке срезали четыре многоэтажных опорника. Все их заняли.

Модифицированную ЗУ-23-2 Иван попробовал в деле при штурме Марьинки. Фото: Личный архив

- Получается, стреляли с рук из зенитного орудия? Там же отдача бешеная!

- А мы нашли решение, как ее убрать. Иначе, если тело примет на себя отдачу пяти выстрелов, это будет все равно что боксер пять раз тебя ударил в грудь. Просто отправишься в больницу.

Я лично стрелял: 230 выстрелов без последствий. Как именно? Раскрывать не буду, пусть останется военной тайной. Но у нас на самом переднем крае, где у штурмовых групп обычно лишь автоматы, пулеметы и гранатометы, появилось орудие, пробивающее кирпичную стену насквозь!

Я нашу установку называю «крепостной пулемет».

ДОМА ПРЕВРАЩАЕТ В РЕШЕТО

- Как другие бойцы реагируют? Тоже хотят такую штуку?

- Все, кто смотрел видео, как мы работаем, не верили, думали - постановка, а стреляет манекен. Штурмовики сказали: «это невозможно», «мы не найдем психов, которые смогут это повторить». Итог - пока стрелять из «крепостного пулемёта» может только моя команда.

- Какие цели удалось поразить?

- В той же Марьинке противник хорошо подготовил здание к обороне. Заложил мешками окна, установил пулемет и вел огонь по нашим бойцам. Тогда мы пустили в ход нашу ЗУ-шку… Снаряды залетали прямо через стены!

Стрельба из "крепостного пулемета" даётся непросто. Фото: Личный архив

- Даже бетонная стена не преграда?

- Куски стены выпадают, появляются дыры. Здание превращается в решето. 500 патронов – и стена выпала. Они не могли больше обороняться.

КАРМАННЫЙ «ГРАД»

- Что говорит командование?

- Комбат отстрелял сотню патронов и был впечатлен - поддерживает. Дал «зеленый свет» на наши «разработки». Мы же разведчики, тяжелой техники у нас нет. Но моя группа считается группой огневой поддержки - ГОП, по-простому - «гопники».

- Где вы сейчас работаете?

- Сейчас с Бахмута поражаем объекты ВСУ в Часовом Яре. Там огромное депо, куда заезжают целые составы. Мне отдали трофейный станковый пулемет, я его превратил в пехотный. Он был тяжелый - 40 килограмм! Его невозможно применить, он лежал на складе. А я сделал ему приклад, оптический прицел. Можно стрелять лёжа, с подоконника или через дыру в стене.

"Механик" у пулемета. Фото: Личный архив

- Говорят у тебя даже переносной «Град».

- Есть такое. «Градометная» установка. Мы из нее стреляем некондиционными ракетами. Когда большая машина с системой залпового огня отрабатывает пакет ракет, иногда остаются «несходы» - боеприпасы, которые не улетели. Машина едет на перезарядку, а эти «несходы» снимают и идее должны везти на завод - ремонтировать. Но вот этими-то «несходами» можно легко стрелять из нашей установки. Это же боевая утилизация!

- Что-то похожее в истории было?

- Да, в СССР создали установку «Град-Партизан» по просьбе вьетнамцев, еще в конце 1960-х, когда они воевали с США. Этот «Партизан» всего на одну ракету. Вьетнам – джунгли, там дорог нет, большая машина с «Градом» не проедет. А наши конструкторы за 2 недели сделали просто треногу с пусковой трубой.

- Так сама ракета для «Града» огромная!

- Сделали ракету «Малыш» с двигателем послабее. Дальность – 10-15 километров вместо 20. Но был нюанс. Установки для Вьетнама были очень лёгкими - чтобы маленькие вьетнамцы могли их носить. Но если в нее засунуть обычную «градовскую» ракету, то через два выстрела она развалится.

- И ты решил собрать «Партизана» для больших ракет?

- Да. Собирал в Донецке на разрушенном заводе, из подручных железяк. Уже настреляли больше 30 ракет - всё работает.

- То есть готов прототип?

- Сейчас на заводе в Екатеринбурге делают партию в 10 штук, я там главный консультант. У нас-то самоделка, а там - лазерная резка, токарная, фрезерная обработка… Их отправят сюда. Если покажут себя хорошо, сделаем крупную серию для передовой. Бесплатно.

ИЗ ТАНКА ХОТЬ В ФОРТОЧКУ ПОПАДУ

- Какой эффект от этой установки в бою?

- Вот смотри, машина «Град» работает с места, где до нее не достает артиллерия врага. Потому что она уязвима (это же обычный грузовик с трубами). Мы же со своей дешевой установкой, которую не жалко и потерять в случае чего, стреляем прямо из подбрюшья противника. На 5-8 километров стоим ближе, чем «Град». А стреляем ракетой, дальность которой те же 20 километров. Противник этого не ждет.

"Градомет" в работе. Фото: Личный архив

Звучит команда "Выстрел!" и ракета летит в цель. Фото: Личный архив

Этой штукой можно стрелять прямой наводкой при городских штурмах, из одного здания в другое. Выстрел такой ракеты мощнее, чем выстрел из танка! Причем, прямо по объекту. И такой опыт уже был у наших солдат при штурме Берлина.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Какие дальше планы?

- Нам бы нужен танк - как снайперское оружие. Мы хотим Т-55, у него 100-миллиметровая нарезная пушка. Если наша группа обнаружит объект врага в 2 километрах, то «Градом» я в него не попаду, она неточная. А нарезная танковая – это снайперская пушка. Сможем хоть в форточку попадать.

НИКТО НЕ ЗНАЛ, А Я БЭТМЕН

- Почему тебя называют Бэтменом? Что за история?

- Мы решили как-то потроллить американцев. Будто их главный герой перешел на нашу сторону. И сняли кино - прямо тут в Марьинке. До противника - метров 200, а мы… Ну так, не фильм, скорее трейлер.

Новую серию "Бэтмена" сняли в Марьинке. Фото: Личный архив

- Кто играл Бэтмена? Кто снимал?

- Бэтмена играл я. Снимал мой оператор гранатомета, он же снайпер. Я подсказывал ракурсы.

Роль супергероя Ивану удалась. Фото: Личный архив

- То есть были еще и режиссером?

- И костюмером. Заказали костюм Бэтмена на Али-Экспрессе, прямо как в кино «Бэтмен против Супермена» (ужасно неудобный, даже не представляю, как он Супермена в нем колотил). Сняли, склеили, нашли переводчика на английский - специально для Штатов. Там Бэтмен говорит, что воюет на стороне русских, потому что он за справедливость. Вышло неплохо.

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