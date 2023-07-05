Эйфелева башня из дерева, а Париж - это Таллин: как снимали заключительную часть "Неуловимых мстителей"

Премьера картины состоялась 14 декабря 1971 года.

«Мосфильм» продолжает восстанавливать в цифровом формате старое советское кино, улучшая качество звука и изображения. Дошла очередь и до «Короны Российской империи» - заключительной части приключенческой трилогии режиссера Эдмонда Кеосаяна про «Неуловимых мстителей».

Премьера картины состоялась 14 декабря 1971 года. Фильм категорически не понравился критикам, в отличие от предыдущих двух частей: «Неуловимые мстители» и «Новые приключения неуловимых».

Кинокритики обвинили режиссера в увлечении «циркачеством»: слишком много трюков, не связанных логикой и здравым смыслом. Ну а какое приключенческое кино без трюков?

Кстати, освоенные Кеосаяном приемы «кровавого замеса» в сцене «драка в кабаке», когда не важно, кто кого бьет и за что, главное, чтобы было посмешнее, позже использовали другие кинематографисты, например, режиссер Алла Сурикова в комедии «Человеке с бульвара Капуцинов».

Кадр из драки в кабаке в первой серии фильма.

Кинокритик Юрий Богомолов (отец режиссера Константина Богомолова) разнес «Корону…» в пух и прах, за то, что увлекшись эквилибристами и цирковыми наездниками режиссер не утруждал себя поиском свежих художественных решений и лишь сосредоточился на кинотрюках, эксцентрике и верховой езде. По опросу кинокритиков, проведённому газетой «Советская культура», фильм был назван одним из худших, вышедших в 1971 году. Однако по итогам проката «Корона Российской империи…» завоевала третье место по количеству проданных на сеансы билетов, пропустив вперед только «А зори здесь тихие» и «Джентльменов удачи».

Народу очередные «Неуловимые» понравились.

В заключительной части кинотрилогии о приключениях четырех юных героев - Ксанки, Валерки, Даньки и Яшки, успешно сражающихся с врагами Революции и побеждающих в неравной схватке, рассказывалось о новом задании ЧК. От неуловимых требовалось сорвать коварные планы белоэмигрантов и вернуть молодой Советской Республике похищенную реликвию - корону Российской империи.

Афиша кинокартины.

Идею для сценария, который Эдмон Кеосаян написал вместе с Александром Червинским, подсказало письмо Ленина - Дзержинскому об организации в Колонном зале Дома союзов выставки уникальных драгоценностей царского дома Романовых. Так руководители Советов хотели опровергнуть статьи, появившиеся в белоэмигрантской прессе, о том, что большевики «разбазаривают» царские драгоценности, представляющие большую историческую ценность. У этих слухов были свои основания. Несколько бриллиантов из Большой императорской короны в 1919 году были проданы большевиками за 20 тыс. долларов и находились в Дублине до 1949 года, пока СССР не выкупил их обратно на торгах аукциона Кристис.

Благодаря этой истории в воображении сценаристов родилась главная сюжетная линия: органами ЧК раскрыт белогвардейский заговор, целью которого являлось похищение из музея царской короны. Преступникам удалось похитить корону, но вывезти ее за границу они не смогли – помешала четверка неуловимых мстителей.

Настоящая царская корона хранилась в Гохране. Сейчас - в Алмазном фонде Кремля и не подлежит вывозу. Она украшена 4 936 бриллиантами, оправленными в серебро, 75 крупными жемчужинами. Корону венчает редкий драгоценный камень ярко-красного цвета — благородная шпинель весом почти в 400 карат.

Большая императорская корона на выставке Алмазного фонда. Фото /ИТАР-ТАСС/

Корона была создана в 1762 году для коронации Екатерины II. Вплоть до 1917 года Большой императорской короной венчались на царство все российские монархи. Конечно, на съемки приключенческого фильма корону из Алмазного фонда не выдали. Просто киношникам разрешили сделать точную копию. Вместо бриллиантов - богемское стекло. Кинокопия Большой императорской короны хранится в музее «Мосфильма».

Состав исполнителей в новых «Неуловимых» практически не изменился. Четверка героев, хоть и повзрослевших, но это те же Данька, Валерка, Яшка, Ксанка, которых как и в первых двух частях трилогии сыграли Виктор Косых, Михаил Метёлкин, Василий Васильев, Валентина Курдюкова. Остались те же злодеи-белогвардейцы в исполнении Владимира Ивашова, Армена Джигарханяна, Аркадия Толбузина. Атамана Гната Бурнаша играл Ефим Копелян.

Появились новые персонажи: шансонетка в исполнении Людмилы Гурченко, которая пела «Увозил меня полковник…». Гарсона Луи-Леонида, бывшего скрипача из ресторана «Паласъ», сыграл композитор Ян Френкель, написавший музыку для всей трилогии, прежде всего знаменитую «Погоню».

Фильм снимали в Москве, Таллине и Одессе. Под улицы Парижа должны были «загримировать» одну из центральных улиц Москвы. Однако руководство столицы разрешения на съемки не дало – пришлось ехать в Таллин. Эйфелеву башню снимали в деревне Гладышево, где построили большой деревянный макет «железной Леди».

Музей, из которого капитан Овечкин в исполнении Джигарханяна похищает корону, тоже ненастоящий. В его залах висит «Троица» Андрея Рублева (она находилась в Третьяковской галерее), картины «Флора» и «Даная» Рембрандта, «Персей и Андромеда» Рубенса из Эрмитажа. Просто съемочная группа Кеосаяна воспользовалась предыдущими декорациями, построенными на «Мосфильме» для картин «Возвращение «Святого Луки» и «Старики-разбойники». «Парижский ресторан» был «открыт» в одном из павильонов «Мосфильма».

Борис Сичкин, сыгравший Бубу Касторского, в «Короне Российской империи» сниматься отказался. После убийства в предыдущей части трилогии по многочисленным просьбам зрителей он должен был «воскреснуть». Его персонаж был в сценарии. Но «оживить» Бубу все-таки не удалось. По одной из версий, Сичкину не понравился новый сценарий. И он отказался от съемок, чем обидел режиссера Кеосаяна. По другой, он насмерть поругался с Эдмондом Кеосаяном из-за карточной игры. Что же на самом деле произошло, никто точно не знает. Но Сичкин и Кеосаян с тех пор больше не работали вместе.

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