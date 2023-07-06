Андрей Кончаловский признался, что испытывает к Александру Ширвиндту зависть, злорадство и ненависть

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В Театре сатиры вручили национальную кинематографическую премию «Ника» народному артисту России Александру Ширвиндту.

В некотором смысле это был сюрприз, которого ждали два года. После спектакля «Где мы?!» на сцену Сатиры вышли киноакадемики Андрей Кончаловский и Юлий Гусман. Они рассказали: Российская Академия киноискусства единогласно решила вручить премию «за честь и достоинство» Александру Ширвиндту. «Вовремя это сделать мы не успели, - сообщил Юлий Гусман. - Пандемия и другие события помешали. Но пришло время отдавать долги». Александр Анатольевич к этому моменту был на сцене – он играл в спектакле. Ждать его не пришлось.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Президент академии Андрей Кончаловский взял слово:

- Дорогой Саша, как президент национальной кинопремии вынужден вручить эту премию тебе. Однажды ты меня назвал самым выдающимся циником нашей эпохи. Что ж… Теперь я хочу сказать о тебе то, что думаю.

Помимо цинизма, которого у тебя не отнимешь, у тебя есть и другие черты, вызывающие зависть, злорадство и ненависть. Например, чувство зависти вызывает то, что ты все ещё трепыхаешься на сцене. Причем это чувство я испытываю к тебе очень давно. Впервые испытал, наверное, лет 80 назад, когда мы шли с мамой по Арбату мимо Собачьей площадки, где стоял очень красивый дом.

«Здесь ты родился, - сказала мне мама, указывая на роддом им. Грауэрмана. - А за несколько лет до тебя здесь родился очень талантливый мальчик Шура». «Откуда ты знаешь, что этот мальчик талантливый?», - испытал я укол ревности. «Сердце чувствует», - сказала мама. И так повторялась несколько раз, когда мы проходили мимо знакомого роддома мама всегда говорила про «талантливого мальчика Шурку».

Еще энное число лет спустя, когда я учился в консерватории, студенты творческих вузов сдавали нормы ГТО. Метали гранаты, прыгали в длину, бегали по стадиону. И вот однажды выхожу я на построение, а напротив меня стоит высокий красавец с копной кудрявых волос, с выразительными глазами, которые презрительно смотрят на всех вокруг. Я испытал к этому красавцу зависть, переходящую в ненависть. Это был Шура Ширвиндт.

И сегодня я имею огромное удовольствие вручать тебе премию «Ника» за честь и достоинство. Как бы сказал мой папа (Сергей Михалков): «Смотри не потеряй её и смотри, чтобы не… спёрли».

- Был такой девиз: жизнь – Родине, честь – никому, – сказал Ширвиндт в ответном слове и принял награду.

Ну а после было алаверды в присущей Александру Анатольевичу ироничной манере.

- Во-первых, впервые вижу тебя в галстуке, - сказал он Кончаловскому. – В их семье обычно одевают шарфы и унты. А он (Андрон) сегодня приоделся, что говорит о двух вещах: либо он меня любит, либо понял, что пора одеваться по-человечески.

Во-вторых, как однажды сказал мой друг Миша Козаков, успех – это когда твоя фамилия появилась в кроссворде. После этого дело пойдёт. Проходит время и Миша является ко мне с журналом «Водоснабжение и канализация» и там в кроссворде пропечатана моя фамилия по горизонтали. Вот так начался мой путь к успеху. А заканчивается «Никой» из рук Кончаловского. Как сказала Фаина Геогриевна Раневская в своей афористичной манере: все эти статуэтки, ордена и награды – это похоронные принадлежности. Ни в одной стране мира, кроме нашей, нет такой магии получения значков, орденов, медалей, грамот... Это говорит о том, что наша страна дико экономически выросла – она делает из всего статуэтки и медали.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

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