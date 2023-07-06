Эксперты проверили, какие способы поиска самых дешёвых авиабилетов действительно работают, а какие - просто миф Фото: Иван ВИСЛОВ

Сезон летних отпусков в разгаре. Реально ли улететь в Сочи, Анталью, Батуми и не разориться? А может, пора уже не про август думать, а на новогодние каникулы авиабилеты брать?

Эксперты Роскачества, онлайн-поисковика Aviasales и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проверили, какие способы поиска самых дешёвых авиабилетов действительно работают, а какие - просто миф. В Aviasales для этого проанализировали результаты 700 тысяч поисковых запросов, сделанных пассажирами за последний год! Так что статистика вполне убедительная.

Покупать ли заранее?

Если речь идёт про авиабилеты на новогодние каникулы или майские праздники - да. Для полётов в даты пикового спроса правило «чем раньше купишь билет - тем меньше заплатишь» работает железно.

В заграничных вояжах важно учитывать также аналогичные праздничные периоды в других странах. Европейцы дружно разлетаются по курортам на рождественские и пасхальные каникулы, как мы на Новый год и Первомай. Туристы из мусульманских стран - на Рамадан, а китайцы - на китайский Новый год в феврале.

- При планировании путешествия в высокий сезон рекомендуем бронировать авиабилеты заранее, лучше всего за 3 - 6 месяцев до вылета, - советует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

А вот для перелётов вне пиковых дат ранее бронирование не всегда помогает сэкономить. Специалисты Aviasales дают такой расклад: билеты по России выгоднее всего брать за 3 - 6 недель до поездки. За границу - за 2 - 3 месяца. Именно с такой заблаговременности пользователи поисковика находили самые бюджетные варианты.

Почему билеты могут подешеветь ближе к дате вылета?

- Спрос на направление меньше, чем авиакомпания рассчитывала.

- Перевозчик-конкурент запустил рейсы в тот же город.

- Изменился курс рубля (тарифы на все международные рейсы привязаны к евро).

- Авиакомпания объявила распродажу, и скидку сделала как раз на нужный вам маршрут.

- Если цена упала, то ждать ещё смысла нет - лучше сразу покупать билеты. Более вероятно, что при следующем скачке цена снова вырастет, - уточняет Елена Шелехова.

Чем чаще ищешь - тем дороже?

Авиаконспирологи подозревают: если в течение одного-двух дней несколько раз искать билеты в один и тот же город, поисковик решит, что вам туда очень нужно. И непременно повысит цены. Специально для вас. Ничего подобного, в один голос уверяют в Роскачестве и Aviasales. А тем, кто все же сомневается, предлагают почистить кэш или зайти в браузер в режиме «инкогнито»,

С другой стороны, билеты и правда могут стремительно подорожать в течение дня или на завтра. Но не потому, что вы слишком упорно их искали. Просто билеты по самым дешёвым тарифам раскупают быстрее всего.

Утром или вечером?

Искать - все равно когда. Хотя существует миф, что во второй половине дня поисковики показывают более низкие цены.

При этом билеты на утренние рейсы действительно могут быть дороже, чем на вечерние. Объяснение простое: они более востребованы. Туристы не теряют день отдыха и не платят за лишнюю ночь в гостинице. Те, кто летит по делам, успеют на встречи и переговоры. Но это актуально только для тех направлений, куда летают несколько рейсов в сутки,

Зависит ли от дня недели?

Искать и покупать билеты можно в любой день недели, разницы никакой. А вот день самого полёта на цену и правда влияет, хотя и некритично. По данным Роскачества, билеты на среду чуть дороже. А на воскресенье - чуть дешевле.

- Изучите цены в разные дни недели. Иногда дешевле будет улететь в субботу днём, чем в пятницу вечером, - делится деталями Елена Шелехова.

Android или iPhone?

Распространённый миф: «яблочникам» приложения для поиска билетов показывают более высокие цены, чем владельцам андроидов. Логика, видимо, такая - нашёл деньги на дорогущий айфон, и на полёт раскошелишься. В Aviasales настаивают, что тарифы от гаджета никак не зависят. Хотя сотрудникам Роскачества в трёх приложениях (из множества существующих) все же заметили разницу. На iPhone цены оказалось выше - от нескольких рублей до нескольких сотен.

Включать ли VPN?

«Санкционный» миф - мол, для россиян зарубежные сервисы завышают цены, и надо заходить только через VPN. В Роскачестве его опровергают: цены на перелеты из России в европейские страны цены остались без изменений с включенным VPN и без него.

У авиакомпании или посредников?

По-разному, есть смысл сравнить. Почему у онлайн-агентств билеты иногда дешёвое, чем на сайтах авиакомпаний? За продажи они получают комиссию, и могут поделиться ею в виде скидки, чтобы привлечь покупателей.

3 способа сэкономить на перелёте

! Сравните цены на билеты на пару дней раньше и позже самых удобных для вас дат. Разница может оказаться очень ощутимой. Такой, что вы будете готовы слегка поменять планы.

! Платите за багаж сразу. Самые дешёвые билеты, как правило, безбагажные. И 76% пассажиров, летающих по России, выбирают именно такие, подтверждают в Aviasales. Иногда чемодан и правда не нужен. А если да? Выгоднее сразу выбрать тариф, в который включён багаж, чем потом докупать эту услугу отдельно на сайте авиакомпании и тем более в аэропорту. Сэкономить получится до 30% (не от стоимости всего билета, а от провоза багажа).

! Подпишитесь на оповещения об изменении цены на нужном маршруте - такая функция есть у многих авиасервисов. Если билеты подешевеют, телефон тут же дзынькнет. И на рассылку авиакомпаний о распродажах тоже подпишитесь (по электронной почте или в соцсетях). У Aviasales недавно появилась функция «горячие билеты»: система постоянно мониторит цены полёты из вашего города по всем направлениям на ближайшие 30 дней. Как только стоимость снижается хотя бы на 10%, вариант попадает в подборку «горячих билетов» на главной странице сайта и приложения.

ЦИФРЫ

88% авиабилетов на летние месяцы 2023 года пассажиры приобрели на внутренние рейсы по России.

9% билетов куплены на рейсы в страны ближнего зарубежья.

3% - в страны дальнего зарубежья.

По данным сервиса планирования путешествий Туту.

ЦЕНА ВОПРОСА

20 550 рублей в среднем платят путешественники за перелёт внутренними рейсами по России туда и обратно - на 14% больше, чем летом 2022.

31 100 рублей - средний чек за авиабилет в страны ближнего зарубежья, на 31% дороже, чем год назад.

59 800 рублей - средний чек за билеты в Азию, на Ближний Восток и другие страны дальнего зарубежья, на 10% больше по сравнению с прошлым летом.

По данным сервиса планирования путешествий Туту.

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