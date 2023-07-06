Что допустимо, а что зазорно на первом свидании? Россияне раскрыли секреты во Всемирный День поцелуя

6 июля – Всемирный день поцелуев. И накануне ученые детально обосновали, почему же целоваться так приятно. Фото: Shutterstock

6 июля – Всемирный день поцелуев. И накануне ученые детально обосновали, почему же целоваться так приятно.

Россияне же, не особо вдаваясь в исследования, просто любят поцелуи. Как пишет «Деловой мир», мобильное приложение «Город» и приложение для знакомств «Мамба» провел опрос, посвященный дню поцелуев, в котором больше 90% опрошенных ответили, что очень любят это дело. Действительно, странно было бы сидеть на сайте знакомств и не любить целоваться…

А вот четыре года назад, когда ВЦИОМ проводил подобный опрос, признались в любви к сладким поцелуям только половина опрошенных, причем мужчин – больше.

Что четыре года назад, что сейчас россияне предпочитают приветственные поцелуи только при встрече с близкими друзьями и родными людьми. Чаще при встрече целуются, разумеется, женщины (хотя нравится это больше мужчинам, которые сами предпочитают выдавить скупую улыбку). При этом 56% женщин готовы подарить поцелуй сразу на первом свидании. Им готовы ответить взаимностью 82% мужчин.

С коллегами и партнерами у россиян в ходу чаще приветственные слова, на втором месте у мужчин – рукопожатия, у женщин – улыбка. И уж совсем редко – объятия или поцелуи (только с самыми близкими коллегами).

Зато отношение к целующимся парам за эти годы не изменилось – больше 60 процентов мужчин, и женщин относится к поцелуям на улице позитивно (кто-то умиляется, кто-то радуется за влюбленных). И только 14% воспринимают это негативно.

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