Ученые раскрыли одну из главных тайн поцелуя

Целуя, «щупают» лоб – не горячий ли? Фото: Shutterstock

Почти два века неведения

6 июля любвеобильная общественность отмечает Всемирный день поцелуя, официально утвержденный ООН в конце прошлого века. В аккурат к празднику ученые из Медицинского института Говарда Хьюза в США (Howard Hughes Medical Institute in the US) обнародовали результаты своего исследования, которое позволили со всей научной строгостью ответить на вопрос: «Почему целоваться приятно?».

Изначально авторы попытались разобраться в другой давней проблеме - выяснить, в чем смысл так называемых телец Краузе. На эти миниатюрные структуры, с нервными клетками внутри, еще в 1850 году указывал немецкий анатом Вильгельм Краузе (Wilhelm Krause). Он обнаружил их в мужских и женских гениталиях, губах, в языке. Ткани этих частей тела были нашпигованы тельцами с той или иной плотностью.

За почти два века физиологическая роль таинственных структур так и не была прояснена. Единственная существовавшая гипотеза, мол, они реагируют на холод и тепло, передавая в центральную нервную систему соответствующую информацию, не подтвердилась. Хотя она и казалась весьма близкой к истине: губы, к примеру, люди часто прикладывают ко лбу, чтобы определить, не температурит ли человек.

Из экспериментов, которые провели американские медики, следовало: температура действительно не при чем - тельца Краузе реагируют на механическое воздействие. Даже на самое незначительное. Вроде легкого соприкосновения губами. И передают не информацию, а приятные ощущения. То есть, влияют на сексуальной поведение.

Анна Хэндлер (Annie Handler) и ее коллеги экспериментировали с мышами. Их - мышиные -тельца Краузе почти ничем не отличаются от человеческих. И находятся в тех же местах – у самцов в головке пениса и на внутренней поверхности крайней плоти, в губах и языке, у самок – в клиторе, губах и языке.

Мыши, у которых были заблокированы тельца Краузе, демонстрировали, что без них секс не в радость. Особенно самкам. Они не проявляли никакого интереса к противоположному полу. Стали фригидными. Самцы тормозили с возбуждением, долго не могли начать половой акт, часто прерывались - будто бы лишились какой-то части либидо.

Тельца Краузе в тканях.

Поцелуй меня, потом я тебя

Открытие американцев в какой-то мере объясняет, почему для многих женщин поцелуи важны не менее, чем секс. Некоторые вообще считают их более интимным процессом, целуются с удовольствием, отдавая дань навыкам и нежности лобызающих. И все, за редким исключением, готовы подписаться под фразой: «хороший поцелуй - лучше банального совокупления». А что, если это тельца Краузе так влияют? Вполне вероятно.

Кстати, согласно опросам, две трети женщин уверены, что мужчина, умеющий целоваться, и в сексе не подведет.

Отсюда вывод: мужчины, не пренебрегайте поцелуями, совершенствуйте технику легкого «механического воздействия» - вас оценят. Тельца Краузе, оказавшиеся столь чувствительными к нему, не подведут. Да и Хэндлер с коллегами-медиками, считают, что результаты, полученные на мышах, вполне можно перенести и на людей.

Легкие механические воздействия вызывают сильные ощущения. Фото: Shutterstock

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самая приятная вакцинация

По мнению Колина Хендри (Colin Hendrie) - руководителя группы исследователей из университета Лидса (University of Leeds), целуя женщину, особенно взасос, мужчина проводит ее вакцинацию. И спасает от цитомегаловируса (Human Cytomegalovirus – HCMV)

Цитомегаловирус, который содержится в слюне, может быть очень опасен для женщин - особенно для беременных. Способен нанести серьезный вред плоду - вплоть до церебрального паралича и смерти.

- Постоянные поцелуи, которые мужчина дарит одной и той же женщине, – это эффективная вакцинация от цитомегаловируса через обмен слюной, — утверждает Хендри.

По словам ученого, во время первого - скорее всего непродолжительного и в меру целомудренного - поцелуя женщина получает от мужчины небольшое количество вирусов. Далее, по мере углубления страсти, поцелуи становятся откровеннее, а вакцинация - интенсивнее. И к тому времени, когда отношения станут уж совсем интимными, иммунитет укрепится настолько, что цитомегаловируса можно будет уже не бояться. И шансы получить осложнения во время беременности сильно снизятся.

Какая конкретно польза мужчинам от поцелуев - в смысле прививок – до сих пор неизвестно. Но какая-то наверняка есть, поскольку поцелуйный ритуал распространен среди 90 процентов населения Земли и сохраняется тысячелетиями практически без изменений.

О первом задокументированном поцелуе, случившимся почти 5 тысяч лет назад, упоминание о котором нашли у шумеров, читайте наш материал.

