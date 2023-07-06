Как оставаться бодрым в жару: простые советы невролога

Фото: Shutterstock

В знойную погоду нас накрывает тепловой стресс. Как мы его переносим - зависит от генетических особенностей, возраста, состояния здоровья в целом и в конкретный момент (есть ли недосып, нервное перенапряжение и т.д.). Особенно тяжко приходится людям с сердечно-сосудистыми нарушениями, сегодня это каждый второй-третий старше 35 лет, говорят кардиологи. В жару страдают не только гипертоники, но и гипотоники, люди с пониженным давлением, которое официально не признается болезненным отклонением. Также известно, что летний зной тяжелее воспринимается в состоянии психологического стресса. Ну и в целом любые хронические заболевания снижают возможности организма по адаптации, в том числе - по приспособлению к повышенной температуре окружающей среды, напоминают врачи. А кто из нас сейчас полностью здоров, хорошо высыпается и не нервничает? Недомогание из-за теплового стресса мучает многих - о том, как себе помочь, мы поговорили с известным врачом-неврологом, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексеем Даниловым.

ЛУЧШИЙ «АНТИСТРЕССОВЫЙ» НАПИТОК

- Алексей Борисович, сколько нужно пить в жару с точки зрения врача-невролога, чтобы помочь организму справиться с тепловым стрессом?

- Тут все индивидуально, зависит и от массы тела, и от того, насколько активно вы двигаетесь (и потеете. - Ред.). В среднем мы рекомендуем увеличить тот объем, который вы пьете обычно, на пол-литра.

- Лучше всего простая вода?

- Для восполнения жидкости подойдут и обычная вода, и другие несладкие напитки. Но лучший вариант - зеленый чай и травяные чаи. В них содержатся вещества, которые улучшают гидратацию, регулирование теплообмена и снижают риск перегрева.

- А что делать кофеманам? Часто можно услышать, что в зной кофе противопоказан.

- Это преувеличение. Если вы нормально себя чувствуете после чашки кофе, нет тахикардии, других неприятных ощущений, то пейте на здоровье.

От редакции: поскольку кофе имеет легкий мочегонный эффект, а в жару мы и так теряем больше жидкости, то кофеманам рекомендуется после любимого напитка добавлять стакан воды (не обязательно сразу).

КСТАТИ

Не налегайте на коктейли со льдом

- Лед в жару приятен во рту, вы почувствуете временное облегчение. Но затем у многих людей появляется ощущение слабости, усталости. Потому что ледяной напиток вызывает спазм в желудке, приводящий к нарушению работы вегетативной нервной системы, - предупреждает Алексей Данилов. - Лучше всего прохладные напитки или комнатной температуры.

В знойную погоду многие жалуются на слабость, вялость, снижается концентрация внимания. Фото: Shutterstock

КАК ВЗБОДРИТЬСЯ, ЕСЛИ НЕТ СИЛ

- В знойную погоду многие жалуются на слабость, вялость, снижается концентрация внимания. Как с этим справиться?

- На первом месте в рейтинге способов взбодриться - контрастный душ. Сначала горячий, потом холодный. Такая манипуляция улучшает работу вегетативной нервной системы, сосудов, оптимизирует теплообмен. В итоге наступает прилив бодрости.

На втором месте по эффективности (если нет возможности принять душ) - умывание холодной водой. Если и это затруднительно (например, девушкам с макияжем в офисе. - Ред.), то на третьем месте - намочить холодной водой руки до локтей, приложить смоченный платок к шее.

А для улучшения концентрации внимания работникам умственного труда советую попробовать приложить к затылку кубик льда, можно зафиксировать его платком или шарфом. Такой прием стимулирует работу мозжечка.

И еще хорошо помогают улучшить кровообращение, взбодрить тело и мозг упражнения, при которых работают ноги - приседания, махи ногами (только без фанатизма, поскольку высокие физнагрузки в жару повышают риск перегрева и теплового удара. - Ред.)

- Экстракт элеутерококка, настойку лимонника нередко советуют для тонуса - они помогут в жару?

- Такие средства в целом улучшают адаптацию организма к новым условиям. Так что возможен и легкий бодрящий эффект (от редакции: начинайте с небольших доз, указанных в инструкции. У некоторых людей возможно усиление сердцебиения, будьте осторожны).

НЕРВОЗНОСТЬ - ПРИЗНАК ПЕРЕГРЕВА

- Кроме тех, кто страдает от слабости, есть люди, у кого в жару растет нервозность, возбуждение, учащается сердцебиение. Таким что делать?

- То, что вы описали - признаки перегрева, начальные проявления теплового удара. Еще может быть ощущение тошноты, головокружения. В такой ситуации нужно принять горизонтальное положение, принять меры по охлаждению - холодный компресс на лоб и так далее (подробно о мерах первой помощи при тепловом ударе - в разделе «Здоровье» на KP.RU)

- Если в жару тяжело заснуть - что рекомендуют неврологи?

- Основные меры классические: плотные шторы, блокирующие свет, проветривание. При высокой температуре воздуха в спальне хорошо помогает бесшумный вентилятор, оставленный включенным на ночь. Также можно принять настойку пустырника, она дает легкий успокаивающий эффект.

КАКАЯ ЕДА ОБЛЕГЧИТ НЕДОМОГАНИЕ, А КАКАЯ - УСУГУБИТ

- Избегайте жирной пищи. На ее переработку организм тратит больше энергии, и сокращаются ресурсы для регуляции теплообмена. Будет хуже работать система охлаждения, усилится слабость и вялость, - предупреждает профессор Данилов. - Лучший рацион в жаркую погоду - окрошка, свекольник, овощные салаты. Из животного белка - курица и индейка.

Еще один важный момент для нормализации самочувствия - правильное пользование кондиционером, продолжает врач.

- Зачастую в кондиционерах вовремя не меняют фильтры (картриджи). Там накапливаются вирусы, микробы, и при включении аппарата они распространяются - люди заболевают «под кондишном» именно из-за этого, а не потому, что «продуло». Нужно обязательно менять картриджи и в автомобилях, и в офисах, и в домашних кондиционерах.

В ТЕМУ

Ученые выяснили, как легко повысить концентрацию внимания

Австралийские ученые из Университета Сиднея опубликовали данные нового исследования о том, как повысить концентрацию внимания доступными способами. Нескольким группам студентов давали математические задания. Потом часть добровольцев 5 минут отдыхала в свободном режиме, часть - смотрела видеоролик, имитирующий прогулку по тропическому лесу. Третья группа волонтеров была лишена передышки - им зачитывали лекцию.

Затем провели тестирование с помощью техник, определяющих уровень концентрации внимания. Участники эксперимента, которым достался «структурированный» отдых - просмотр прогулки на природе - показали лучший результат. «Просто» отдыхавшие тоже успешно прошли тесты, хотя и с небольшим отставанием. Добровольцы, не имевшие перерыва, оказались в проигрыше.

Таким образом, даже самое кратковременное, 5-минутное отвлечение от работы или учебы, позволяет улучшить свою внимательность и повысить работоспособность, заключили исследователи. Полезнее всего во время паузы встать, пройтись, при возможности - сделать легкие упражнения.