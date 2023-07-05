Слишком много пить в жару может быть опасно: Вот кто рискует здоровьем

Обильное питье в жару может быть опасно для сердечников Фото: Shutterstock

Июль - середина и самый жаркий месяц лета. В Москве и Подмосковье пик зноя на этой неделе придется на четверг и пятницу, 6 и 7 июля. Горячие во всех смыслах дни сейчас и у врачей. В жару усиленно работает система терморегуляции нашего организма, растет нагрузка на кровеносные сосуды. У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями подскакивает риск обострений. «В разгар лета увеличивается количество гипертонических кризов, повышается угроза инфарктов и инсультов», - подтвердил KP.RU заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, к.м.н., врач-кардиолог Константин Иванов. Что важно знать пациентам-сердечникам и их близким о правилах поведения в знойную погоду, как избежать смертельно опасных ошибок - об этом мы поговорили с экспертом.

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КАНИКУЛЫ» И НАРУШЕНИЕ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА

- Организм людей с ослабленным здоровьем, в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями достаточно остро реагирует на высокий подъем температуры воздуха и особенно ее перепады, когда после дневного зноя ночью и под утро может быть довольно прохладно. У пациентов с гипертонией, с хронической сердечной недостаточностью нередко усугубляется течение заболевания, - говорит Константин Иванов. - К тому же летом чаще мы сталкиваемся с таким явлением, как «лекарственные каникулы». Пациенты во время отпуска или просто на волне расслабления делают паузы в приеме лекарств, которые нужно принимать непрерывно (препараты для нормализации давления, холестерина и др. - Ред.).

Еще один опасный фактор - нарушение питьевого режима в жару, предупреждает кардиолог.

- В жаркую погоду растет жажда, наши пациенты больше пьют, и это может спровоцировать ухудшение состояния. Дело в том, что при заболеваниях системы кровообращения крайне важно соблюдать гидробаланс, правильное соотношение выпиваемой жидкости и выделяемой почками. Норму для каждого конкретного пациента может определить только врач - в зависимости от диагноза, принимаемых лекарств, в частности диуретиков (мочегонных), индивидуальных показателей работы организма. Учитывается функция почек, результаты анализа крови и другие данные.

Если человек пьет воду или другие напитки бесконтрольно, это может привести к опасному повышению артериального давления. Возможно и куда более грозное последствие - так называемый интерстициальный отек легких у людей с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Поэтому сердечникам обязательно нужно проконсультироваться у лечащего врача, сколько жидкости можно выпивать в сутки, подчеркивает Константин Иванов. «Например, пациентам с ХСН мы можем увеличивать объем максимум на поллитра в сутки», - отметил кардиолог.

Если больной или его близкие начинают замечать, что стали отекать ноги, нарастает одышка, нужно обратиться к доктору как можно быстрее, - советует эксперт.

Еще один опасный фактор - нарушение питьевого режима в жару, предупреждает кардиолог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Не стоит забывать, что арбуз, помидоры, огурцы, фрукты, на которые мы налегаем летом, тоже дают весомый вклад в объем жидкости, поступающей в организм, напоминает Константин Иванов. Поэтому пациенты-сердечники легко, практически незаметно для себя могут превысить допустимую норму, добавив всего лишь пару стаканов воды. Эти нюансы обязательно нужно иметь в виду.

«ДАЧНЫЕ» УГРОЗЫ

Мощный удар по здоровью сердечников летом может нанести… дача, рассказывает Константин Иванов.

- Для пациентов с ХСН (кстати, не все пациенты знают о ее наличии, болезнь может быть не диагностирована. - Ред.) и другими заболеваниями очень опасны высокие физические нагрузки, в жару особенно. Мы постоянно говорим больным: пожалуйста, не надо этого делать - активно копать грядки, полоть до седьмого пота, стоять на огороде вниз головой. Но нас, к сожалению, не слушают. В итоге растет поток вызовов Скорых - у кого гипертонический криз, у кого сердечный приступ.

Такой же эффект может дать купание в холодной воде, если человек вспотел, распарился на раскаленном воздухе. Перепад температуры окружающей среды вызывает спазмы сосудов. Кстати, по той же причине сердечникам не рекомендуется сразу выходить в жару из помещений или автомобиля, где воздух сильно охлажден кондиционером. Желательно на некоторое время отключить «кондишн» или постоять в коридоре, холле, где температура более приближена к уличной.

Ну и традиционно в разгар сезона пикников растет употребление алкоголя, который в сочетании со зноем бьет по сердцу и сосудам особенно болезненно, подчеркивает кардиолог. «У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями многократно повышаются риски инфаркта и инсульта», - предупреждает врач.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Что есть и пить для укрепления здоровья

- Сердечникам очень полезны овощи, фрукты, ягоды. В первую очередь - малина, вишня, абрикосы (пациентам с сахарным диабетом нужно контролировать объем ягод, чтобы избежать чрезмерного повышения глюкозы в крови).

- В жару, когда человек усиленно потеет, из организма выводится калий, который играет огромную роль в поддержании работы сердечно-сосудистой системы. Его нехватка у пациентов-сердечников чревата развитием фибрилляций предсердий, это опасное для жизни нарушение сердечного ритма. Также увеличивается выведение натрия. «Серьезный дефицит этого элемента, гипонатриемия, грозит развитием отека головного мозга», - предупреждает Константин Иванов.

Лучшее средство профилактики - те же овощи, фрукты, ягоды с наших грядок. Особенно богаты ценными микроэлементами зелень, абрикосы, хороши компоты из сухофруктов. Если же появляются симптомы нарушения электролитного баланса - судороги в ногах, учащенное или замедленное сердцебиение - нужно срочно обращаться к врачу.

НА ЗАМЕТКУ

Ни шагу без панамы

Головной убор снижает риск перегрева головы и теплового удара, поясняют врачи. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями такой удар особенно опасен, поскольку может спровоцировать осложнения вплоть до инфаркта. Поэтому сердечникам и их близким нужно принимать все меры, чтобы избежать перегрева. А при появлении первых признаков теплового удара - срочно вызывать "скорую".

ЮБИЛЕЙ

В этом году Российскому научному центру хирургии (РНЦХ) им. академика Б.В. Петровского исполняется 60 лет. Сегодня РНЦХ - один из лидеров отечественной хирургии, многопрофильный научно-клинический центр мирового уровня и самое крупное медицинское учреждение Минобрнауки России. Специалисты центра проводят десятки тысяч операций. Многие методы лечения были применены впервые в мире именно хирургами РНЦХ. В 2023 году команда врачей Центра награждена специальным призом премии лучшим врачам России «Призвание» за уникальную операцию по одномоментному протезирование аорты из единого хирургического доступа. По уровню хирургического мастерства и результативности этого метода аналогов в мировой медицине сейчас нет.

«Комсомольская правда» поздравляет с 60-летием РНЦХ им. академика Б.В. Петровского замечательных врачей и ученых, которые двигают вперед российскую медицину!

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