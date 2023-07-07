Застарелый спор между Китаем и Вьетнамом стал причиной запрета показа фильма «Барби» и выступлений корейской группы

Очередной международный скандал разразился из-за небольшой, но символически значимой детали в новом фильме «Барби» Фото: REUTERS

Глобальные конфликты, многие из которых ранее оставались за пределами внимания, теперь активно влияют на нашу повседневную жизнь и, что удивительно, даже на ее культурную часть, включая киноиндустрию. Очередной международный скандал разразился из-за небольшой, но символически значимой детали в новом фильме американского режиссера Греты Гервиг «Барби».

По сюжету Барби в исполнении Марго Робби отправляется в реальный мир, чтобы «узнать тайну Вселенной». На одном из кадров она и ее приятель Кен (Райан Гослинг) изучают карту Южно-Китайского моря с обозначенной U-образной «девятипунктирной линией». Фактически она показывает территориальные претензии Китая в спорной акватории.

Минкульт Вьетнама ревностно отнесся к демонстрации границ моря в голливудской новинке и сразу же запретил фильм к прокату у себя в стране. Не помогло и официальное заявление самой киностудии Warner Brothers, подтвердившей, что карта всего лишь имитировала детский рисунок и не имела никакого отношения к политике.

«Карта в Барбиленде – это детские рисунки мелками. Они не были предназначены для того, чтобы сделать какое-либо заявление», – говорится в публикации.

В 2019 году по той же причине сняли с проката мультфильм «Эверест» от американской DreamWorks Animation и китайской Pearl Studio. По его сюжету девочка помогала дружелюбному йети вернуться домой, а в одной из сцен она разглядывала карту с нанесенной U-образной линией.

В 2021 году из-за демонстрации той же линии стриминговый сервис Netflix удалил два эпизода австралийского шпионского сериала «Пайн Гэп» с платформы на Филиппинах по требованию правительства. В 2022 вьетнамские власти запретили к показу приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях.

Со схожей проблемой столкнулась и южнокорейская K-pop группа Blackpink. Сейчас девушки гастролируют со своим мировым турне, а места их выступлений обозначены точками на физической карте, выложенной организатором на сайте группы. Музыканты чуть не лишились двух концертов во Вьетнаме, ведь на карте гастролей была также проведена U-образная линия. После угроз отмены выступлений, организатор изменил карту на сайте и принес официальные извинения вьетнамским властям.

Южно-Китайское море считается одним из наиболее спорных регионов в мире уже несколько десятилетий. Место, богатое рыбными запасами, нефтью, газом и стратегическими морскими путями, стало объектом желаний Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Брунея, которые стремятся утвердить свои территориальные претензии. Исторически Китай ссылается на свои притязания на основании представленной в 1947 году U-образной «девятипунктирной линии» и пытается доминировать над большей частью территориальных вод моря.

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