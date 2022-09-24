Лавров назвал Южно-Китайское море следующей возможной линией обороны НАТО Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что следующая линия обороны НАТО может пройти по Южно-Китайскому морю. Об этом он заявил во время своего выступления на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Североатлантический альянс постоянно продвигался на восток после исчезновения СССР, напомнил глава дипломатического ведомства. При этом он обратил внимание на то, что сейчас НАТО уже "обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна".

- Они просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны альянса будет Южно-Китайское море, - заявил Ларов журналистам.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва выступает категорически против расширения НАТО на восток. Прежде всего это связано возникающей угрозой безопасности нашей страны.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказывал мнение, что военные учения Североатлантического альянса недалеко от границ России вызывают глубокую озабоченность. По мнению пресс-секретаря российского лидера, маневры выглядят как поощрение агрессии Киева в сторону Москвы.